Alkoholisierte Autofahrerin fährt gegen Zaun in Gundelfingen

Zwei Promille hatte eine Autofahrerin, die am Freitag in Gundelfingen gegen einen Zaun gefahren ist. Im Anschluss entfernte sich die 60-Jährige vom Unfallort in der Straße Unterer Ehla, konnte später jedoch aufgegriffen werden, wie die Polizei informiert.

Mit zwei Promille gegen einen Zaun in Gundelfingen gefahren

Gegen 12.30 Uhr hatte ein 53-Jähriger telefonisch mitgeteilt, dass ein Kleinwagen mit einer Frau am Steuer gegen seinen Zaun gefahren war und dann in Richtung des Marienwegs davonfuhr. Eine Streife der Dillinger Polizei konnte die Frau samt Auto im Marienweg feststellen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte bei der 60-Jährigen eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille.

Die Unfallverursacherin musste sich daraufhin einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt der Gesamtschaden im oberen vierstelligen Bereich. Gegen die Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsunfallflucht ermittelt, so heißt es in der Mitteilung der Polizei. (AZ)