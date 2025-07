Die Hauswirtschaftsschule in Wertingen hat ein Problem

Eigentlich ist Nicole Hierhammer aus Biberbach Industriekauffrau im Personalbereich. Nach drei Kindern wollte die heute 53-Jährige jedoch nicht mehr zurück ins Büro. Um einmal „etwas ganz neues zu machen“, besuchte sie die Hauswirtschaftsschule in Wertingen und machte dort 2023 ihren Abschluss zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung. Als Quereinsteigerin arbeitet sie nun als Ein-Fach-Lehrkraft an der Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule in Lauingen. Dort unterrichtet sie Fünft- und Sechstklässer in Werken und Gestalten und siebte und achte Klassen im Bereich Ernährung und Soziales. Die Zeit an der Hauswirtschaftsschule Wertingen wolle sie nicht missen, sagt die ehemalige Schülerin.

Aktuell sind an der Hauswirtschaftsschule noch einige Plätze frei

Erst im Mai durften die stellvertretende Schulleiterin Cornelia Stadlmayr und Fachlehrerin für Küchenpraxis Monika Weber wieder 17 Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsführung von der Hauswirtschaftsschule in Wertingen verabschieden. Am 18. September soll die Schule wieder für einen neuen Jahrgang öffnen. Aktuell habe man noch zu viele Plätze frei, erklären Stadlmayr und Weber. In der Vergangenheit sei es noch nie der Fall gewesen, dass sich so wenig Interessierte angemeldet haben.

Die Studierenden lernen an der Hauswirtschaftsschule wichtige Alltagskompetenzen, sagt Stadlmayr. Es sei eine „Schule für das Leben“. Theoretisch könne man den Unterricht allen empfehlen, findet Monika Weber. Dem stimmt auch die ehemalige Schülerin Nicole Hierhammer zu. Oft werde bemängelt, dass nach einer Schulausbildung, vor allem an Gymnasien, hauswirtschaftliche Praxis fehle. An der Hauswirtschaftsschule können Interessierte genau diese lernen. Küchen- und Textilpraxis, Haushaltsmanagement und Ernährungstheorie sind dabei nur eine Auswahl der Fächer. Der Begriff „Landwirtschaftsschule“ sollte außerdem nicht abschrecken, sagt Hierhammer. Sie selbst habe mit Landwirtschaft überhaupt nichts zu tun und konnte viel dazulernen.

Der Abschluss an der Hauswirtschaftsschule bietet viele berufliche Möglichkeiten

Die Ausbildung zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung biete vielfältige Chancen, erklärt Monika Weber. Ehemalige Schülerinnen arbeiten zum Beispiel als Alltagsbegleiter, im Seniorenheim, in der Mittagsverpflegung in Kindergärten oder, so wie Nicole Hierhammer, als Lehrerin in hauswirtschaftlichen Fachbereichen. In landwirtschaftlichen Betrieben könne die Ausbildung auch bei der Direktvermarktung helfen, ergänzt Stadlmayr. „Viele machen die Hauswirtschaftsschule auch für sich, um Familie, Beruf und Haushalt besser unter einen Hut zu bekommen.“ Auch Selbstständigkeit sei ein Ziel mancher Absolventinnen.

Das Miteinander wird an der Hauswirtschaftsschule Wertingen großgeschrieben

Für Nicole Hierhammer ist die Zeit an der Hauswirtschaftsschule in Wertingen unvergesslich. Noch immer bestehen Kontakte zu ihren ehemaligen Mitstudierenden. „Es war immer lustig. Der Unterricht wurde irgendwann fast zu einem Treffen mit Freundinnen“, erzählt Hierhammer. Da jede Schülerin aus einem anderen Berufsfeld komme, sei es immer bunt und vielfältig gewesen. „Jeder hatte etwas zu erzählen.“ Die Studierenden an der Hauswirtschaftsschule sind meist zwischen 20 und 60 Jahren alt und müssen bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen. Von Krankenschwester zur Bürofachfrau sei alles vertreten, so Stadlmayr. Dadurch haben sie vielseitige Hintergründe, unterschiedliche Lebenserfahrungen und bringen deshalb viel Austausch untereinander, erklärt die stellvertretende Schulleitung. Das Miteinander werde an der Hauswirtschaftsschule in Wertingen großgeschrieben. Nur männliche Schüler hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Diese sind aber ebenfalls willkommen. „Wir würden uns sehr freuen“, sagt Monika Weber. Ein männlicher Hauswirtschaftsstudent würde nochmal eine andere Sichtweise bringen.

Icon Vergrößern Die stellvertretende Schulleitung der Hauswirtschaftsschule Wertingen Cornelia Stadlmayr (links) und die Fachlehrerin für Küchenpraxis Monika Weber (rechts) wünschen sich noch viele Anmeldungen für das kommende Semester. Foto: Lioba Reiter Icon Schließen Schließen Die stellvertretende Schulleitung der Hauswirtschaftsschule Wertingen Cornelia Stadlmayr (links) und die Fachlehrerin für Küchenpraxis Monika Weber (rechts) wünschen sich noch viele Anmeldungen für das kommende Semester. Foto: Lioba Reiter

Die Umorientierung durch die Hauswirtschaftsschule hat sich gelohnt, findet Nicole Hierhammer. „Als meine Kinder älter wurden, wusste ich einfach, dass ich raus muss“, sagt sie. Sie wollte „sich selbst wieder auf die Spur bringen“. Nach der Ausbildung zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung haben sich dann die Türen wie von selbst aufgemacht, so Hierhammer. Als Lehrerin finde sie es nun schön, ihren Schülerinnen und Schülern etwas mit auf den Weg geben zu können. „Wenn die Kinder eigene Talente bemerken, öffnet das Tore für ganz andere Fähigkeiten.“

Info: Am Donnerstag, 17. Juli, findet um 19.30 Uhr eine Infoveranstaltung an der Hauswirtschaftsschule Wertingen statt. Interessierte können sich hier nochmals genau über die Ausbildung zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung informieren. Bis zum 21. Juli läuft die Anmeldefrist für das kommende Semester.