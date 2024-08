Hochwasser: Wertingen kämpft mit den Schäden

Wie sehr die vergangenen Wochen Jonas Ziegler zugesetzt haben, ist in diesem Gespräch zu spüren. Gelegentlich wird seine Stimme brüchig. Der Chef des Z-Studios und des Zolleis Café in Wertingen schildert, wie das Hochwasser Anfang Juni den markanten Bau am Laugnakreisel geflutet hat. Das Fotostudio und das Café sind noch immer geschlossen. Die 16 Mitarbeitenden sind in Kurzarbeit. Und der Schaden am Gebäude ist immens.

