Das Höchstädter Tierheim braucht dringend mehr Geld

Plus Das Katzenhaus braucht dringend einen Anbau. Erste Gespräche und Planungen sind im Gange. Doch wer soll das finanzieren?

Von Ulrike Hauke

Ein Gespräch im Dillinger Landratsamt Anfang Februar über den dringend benötigten Neubau eines Katzenhauses auf dem Gelände des Höchstädter Tierheims sei sehr positiv verlaufen. So äußerten sich Tierheimleiterin Ariane Dallmaier und Architekt Michael Gumpp vom gleichnamigen Architekturbüro. Die Zustände, speziell für die Katzen sowie deren Betreuer und Betreuerinnen, sind schon lange nicht mehr tragbar und bedürfen eines Neubaus, wie auch Gumpp während einer ersten Begehung noch im Januar feststellte. Folgedessen erklärte sich die für einen Neubau zuständige Stelle im Landratsamt bereit, sich an einen Tisch zu setzen – mit dem erfreulichen Ergebnis, „dass uns seitens des Landratsamts das Baurecht in Aussicht gestellt wurde“, so Gumpp.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

