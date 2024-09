Im Dachstuhl der Basilika St. Peter in Dillingen unterwegs

Eine steile, steinerne Wendeltreppe führt hinauf, sie geht über in einige Stufen aus Holz – und die Besuchergruppe hat es geschafft in den Dachstuhl der Basilika St. Peter in Dillingen. Wie viele andere Sehenswürdigkeiten auch öffnet sich dieser Bereich der Kirche, der sonst eher selten besichtigt werden kann, zum Tag des offenen Denkmals für Interessierte. Rund zehnmal im Jahr gibt es dort oben in dem hölzernen Konstrukt, das das Dach der Kirche trägt, Führungen. So auch an diesem Sonntag.

