Brandstifter trieb vor 50 Jahren sein Unwesen in Hohenreichen

Am Sonntag hat er sich wieder erinnert. An den Brand des elterlichen Hofes. Vor genau 50 Jahren in Hohenreichen. Am frühen Abend – es war ebenfalls ein Sonntag – trieb ein Unbekannter auf drei Höfen sein Unwesen. Am meisten traf es das Anwesen der Schusters. Sohn Hans erzählt, was damals passierte, wie sich das Unglück auf sein weiteres Leben auswirkte und was die Ermittlungen der Polizei zum Brandstifter ergaben.

