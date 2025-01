Erich Domler bleibt weitere drei Jahre Vorsitzender

Neuwahlen und Ehrungen prägten die Jahreshauptversammlung des Krieger- und Soldatenvereins Hohenreichen. Vorsitzender Erich Domler konnte neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern insbesondere Bürgermeister Willy Lehmeier, Josef Endres, den Kreisvorsitzenden des Bayerischen Soldaten- und Kameradenvereins (BKV), und Kreisschriftführer Stefan Käsmayr begrüßen.

Im Domlers Tätigkeitsbericht stand die Teilnahme an Soldatenwallfahrten in Unterthürheim und Gottmannshofen im Fokus. Beim Verbandsschießen bei der Bundeswehr in Dillingen beteiligte man sich ebenfalls. Erfolgreich war die Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge, die 680 Euro erbrachte. Und auch beim Hohenreicher Dorffest war der Verein mit dabei.

Bürgermeister Willy Lehmeier ist bei der Versammlung in Hohenreichen dabei

Kassierer Ernst Schrödl gab Einblicke in die Finanzen des Vereins. Die Kassenlage ist gut und dem Kassierer und der Vorstandschaft wurde Entlastung erteilt. Außerdem standen heuer nach drei Jahren wieder Neuwahlen auf der Tagesordnung. Im Vorstand gibt es nur eine Veränderung: Der bisherige Fähnrich Ernst Schrödl übergab sein Amt als Fahnenträger an einen jüngeren Kameraden, Andreas Schick, ab.

Die Wahlleitung übernahmen Bürgermeister Willy Lehmeier und der erste BKV-Kreisvorsitzende Josef Endres. Die Wahl hatte folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Erich Domler, Zweiter Vorsitzender Alfred Schrödl, Kassierer und Schriftführer Ernst Schrödl. Als Programmhöhepunkt wird dieses Jahr ein Tagesausflug an den Bodensee organisiert, da es seit Corona in Hohenreichen keinen Ausflug mehr gegeben hat. Am Ende der Versammlung wurde Kassierer und Schriftführer Ernst Schrödl von Josef Endres mit dem Ehrenkreuz in Silber am Band geehrt. (fk)