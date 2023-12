Hohenreichen

Hohenreichen bekommt eine Kindergartengruppe

2024 wird die "Villa Spatz" in der alten Grundschule in Hohenreichen saniert. Neben zwei Krippengruppen soll es danach auch eine Kindergartengruppe geben.

Plus Aus den Plänen, einen Waldkindergarten zu eröffnen, wurde nichts. Dafür soll im September 2024 eine Gruppe mit Naturkonzept starten. Bald schon wird saniert.

Im kommenden Jahr stehen in der alten Grundschule in Hohenreichen Veränderungen an: Das Gebäude, in dem momentan zwei Krippengruppen der "Villa Spatz" mit je 15 Kindern untergebracht sind, wird saniert. Im Zuge dessen wird Platz gemacht für eine neue Kindergartengruppe, damit künftig auch Kinder, die älter sind als drei Jahre, in dem Wertinger Stadtteil betreut werden können.

Im Artikel "Wertingen braucht schon wieder neue Krippenplätze" vom 16. Dezember hatten wir darüber berichtet, dass in Hohenreichen bereits im Herbst dieses Jahres eine Waldkindergartengruppe startete. Das stimmt so nicht. Die Pläne hierfür hat es zwar gegeben, doch sie wurden nie realisiert. Claudia Lijsen, Geschäftsführerin des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) Dillingen-Donau-Ries, der im Landkreis Dillingen Träger von sieben Kitas ist, klärt auf.

