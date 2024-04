Hohenreichener Bürger graben selbst für ihren Glasfaserausbau

Plus Weil es "wirtschaftlich unrentabel" sei, verlegt LEW TelNet zu Häusern am Rand von Hohenreichen keine gratis Leitung. Das sorgt für Unmut. Doch es gibt eine Lösung.

Flächendeckend – ein Wort, das derzeit häufig fällt, wenn es um den Glasfaserausbau im ländlichen Raum geht. Auch in Wertingen und seinen Ortsteilen. Michael und Elfriede Kleine-Kraneburg aus Hohenreichen können darüber nur den Kopf schütteln. Denn vor ihrer Haustür ist Schluss mit "flächendeckend". LEW TelNet habe dem Paar mitgeteilt, das Verlegen der Anschlüsse zu ihrem Haus sei "wirtschaftlich unrentabel". Jetzt haben die Kleine-Kraneburgs selbst zu Fräse und Spitzhacke gegriffen.

Das Paar – sie 68, er 70 Jahre alt – lebt in Hohenreichen im Farmweg, einer Straße, die etwas abseits vom Kernort liegt. "Circa 70 Meter Luftlinie vom letzten Haus entfernt", sagen die Kleine-Kraneburgs. Und offenbar zu weit weg für LEW. Für das Paar enttäuschend. Michael Kleine-Kraneburg sagt zwar: "Ich komme mit dem normalen Internet hier zurecht." Doch irgendwann werde das Haus verkauft – und wer will heutzutage schon eine Immobilie ohne Breitband? Neben dem Paar sind auch deren Nachbarn von der Absage betroffen. Mit Homeoffice und Kindern, die für die Schule das Internet brauchen, ein schwieriges Thema.