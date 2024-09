Sechsjähriges Kind prallt in Hohenreichen gegen Auto

In der Frauenstetter Straße in Hohenreichen ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind von einem Auto erfasst wurde. Gegen 18 Uhr hatten im Kreuzungsbereich Frauenstetter Straße/Marktstraße mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten müssen. In diesem Moment lief nach Angaben der Polizei ein Sechsjähriger, der von der Schäfergasse kam, zwischen zwei haltenden Autos auf die Fahrbahn, um auf die andere Straßenseite zu kommen.

Das Kind prallt gegen den Kotflügel des Autos

Zur gleichen Zeit fuhr auf der entgegengesetzten Fahrspur eine 57-Jährige mit ihrem Wagen in südliche Fahrtrichtung. Der Bub prallte gegen den Kotflügel des Autos, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Er wurde noch vor Ort im Rettungswagen untersucht. Die Unfallaufnahme wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Hohenreichen mit 15 Einsatzkräften unterstützt. (AZ)