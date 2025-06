Im Hurga Club wird wieder Theater gespielt

„Heid gommer of Dürre, do isch was los“ – so lautet das Motto der Theaterabende im Hurga Club. Am 27. und 28. Juni sowie am 4. und 5. Juli werden hier jeweils zwei Einakter aufgeführt. Diese seien laut dem Vorsitzenden des Hurga Clubs, Richard Drexler, sehr lustig und unterhaltsam. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und auch die Musikkapelle Unterthürheim wird vor Ort sein und die Abende musikalisch umrahmen.

Einlass im Amphitheater in Unterthürheim beim Hurga Clubheim ist ab 18.30 Uhr. Dann können sich die Zuschauer schon einmal bei dem Catering am Getränke- und Essensangebot bedienen. „Feuerwurst, Wurstsalat und so weiter“, wird es laut Drexler zum Essen geben. Dabei sorgt die Blaskapelle Unterthürheim für eine musikalische Umrahmung, bevor es dann um 20 Uhr mit dem ersten Stück losgeht. Der Eintritt ist frei, allerdings geht in der Pause ein Sammelhut für Spenden herum. „Dann kann jeder soviel reinwerfen, wie es ihm wert war.“

Kartoffeldämpfer und Familiendrama

In dem ersten der zwei Einakter mit dem Titel „Man wird nur einmal 60“, geht es um einen Mann, der seinen 60. Geburtstag feiert und dabei von seiner ungeliebten Verwandtschaft in eine unangenehme Situation verwickelt wird. Die Rolle des Geburtstagskindes spielt Pfarrer Kotonski, der gleichzeitig auch als Regisseur beim Theater mitwirkt. Das zweite Stück heißt „Das G‘ständnis im Kartoffeldämpfer.“ Hier gäbe es viele Verwicklungen, die für viel Spannung und gute Unterhaltung sorgen.

Theaterabende im Hurga Club: Auch Pfarrer Kotonski spielt mit

Die Proben für die Vorstellungen laufen bereits seit circa acht Wochen. „Jetzt beginnt die heiße Phase“, erklärt der Vorsitzende. So wird derzeit alle zwei bis drei Tage geprobt. Bei den Stücken wirken 13 Schauspieler und Schauspielerinnen im Alter von 20 bis 60 Jahren sowie eine Souffleuse und zwei Maskenbildnerinnen mit. Außerdem sorgen insgesamt 40 Personen auf die vier Abende verteilt für das Catering. Das Bühnenbild wurde von 15 Freiwilligen entworfen.

Die Theaterabende finden jedes zweite Jahr statt. Nun bereits zum dritten Mal im Freiluftstil am Amphitheater neben dem Hurga Club. Die Aufführungen kommen bei den Zuschauern immer sehr gut an. „Wir mussten auch schon zusätzliche Bänke aufstellen“, so Drexler. Deswegen sei es wichtig, dass man sich rechtzeitig anmeldet, damit das Team besser planen kann. Man sollte auch vor allem als Gruppe etwas früher kommen, um sicher einen Platz nebeneinander zu bekommen. Es gibt nämlich weder Karten noch Sitzplatzreservierungen. Einzig die barrierefreien Plätze für Personen, die keine Treppen steigen können, können reserviert werden. Interessierte können sich beim Vorstand anmelden.

Anmeldung bei Richard Drexler unter der Telefonnummer 0160-7423940.