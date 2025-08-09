Zwischen ARD-Morgenmagazin und Zugspitze: So geht es Staatssekretär Ulrich Lange

Mal ehrlich, als Sie Ende April erfahren haben, dass Sie jetzt endlich Staatssekretär werden, ist da der Schampus in Strömen geflossen?

STAATSSEKRETÄR ULRICH LANGE: Als mich mein Parteichef Markus Söder an jenem frühen Sonntagabend anrief, dass es klappt, habe ich mich richtig gefreut und zu Hause mit meiner Frau eine gute Flasche Sekt geöffnet. Ich denke auch, dass das in solch einem besonderen Moment angemessen ist.

Sie sind jetzt als CSU-Politiker Staatssekretär im Verkehrsministerium, das mit Minister Patrick Schnieder von einem CDUler geführt wird. Das ist doch unüblich?

LANGE: Die Regel ist dies nicht. In der schwarz-roten Regierung ist es so, dass zum Beispiel noch Florian Hahn von der CSU Staatssekretär im Außenministerium bei Johann Wadephul ist. Ich kenne Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder seit dem Jahr 2009. Als stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender waren in den letzten Jahren die Themen Verkehr und Bau meine Schwerpunkte. Die neue Aufgabe hat sich logischerweise angeboten.

Hat sich die Arbeitsbelastung noch einmal erhöht?

LANGE: Von der Termindichte ist es grundsätzlich noch einmal etwas anderes. Neben dem Parlament besteht meine Aufgabe jetzt darin, in einem Ministerium tätig zu sein. Die Behörde wird vom Verkehrsminister, zwei parlamentarischen Staatssekretären und zwei beamteten Staatssekretären geführt. Ich bin für die Bahn, den Luftverkehr und den Haushalt zuständig. Der Etat allein ist ein absolutes Hammer-Thema. Bei den öffentlichen Terminen ist alles dabei. Vom Sanierungsbeginn der Bahnstrecke Hamburg-Berlin in Ludwigslust bis zum ÖPNV-Weltkongress in Hamburg oder einer Tagung auf der Zugspitze anlässlich des Jubiläums 125 Jahre Deutscher Wetterdienst.

Das hört sich alles nach langen Arbeitstagen an.

LANGE: Ich fange gegen 7.15 Uhr an und höre je nach Tag zwischen 22 und 24 Uhr auf. Meiner Frau habe ich versprochen, dass ich am Wochenende zumindest einen halben Tag freischaufele, an dem ich keine Termine habe.

Mitunter gibt es in überregionalen Medien – vom ARD-Morgenmagazin bis zum Heute-Journal des ZDF – den täglichen Lange. Ein Boulevardblatt titelte, dass Sie Autofahrer nicht mehr von Stau-Autobahnen runterlassen wollen – und in öffentlich-rechtlichen Sendern sind Sie als Bahnexperte Dauergast. Fangen wir beim Straßenverkehr an. Lassen Sie jetzt Autofahrer beim Stau auf der A8 im Rosenheimer Raum nicht mehr von der Strecke?

LANGE: Es geht um ein Teilstück auf der A8 im südlichen Landkreis Rosenheim Richtung Kufstein. Anlieger haben die Probleme bei der Sendung ‚Jetzt red i‘ im Bayerischen Rundfunk angesprochen. Der Verkehr soll beim Stau auf der Autobahn bleiben – und nicht durch die Ortskerne der Gemeinden rollen. Die Menschen im südlichen Landkreis Rosenheim, die in Gemeinden an der A8 leben, sind durch den Ausweichverkehr stark betroffen. Rechtlich ist es aber kein Einsperren auf der Autobahn. Autofahrer werden, wenn sie abfahren sollten, darauf hingewiesen, dass die Ortsdurchfahrt gesperrt ist.

Der Zustand und die unzureichende Pünktlichkeit der Bahn sind ein Ärgernis. Und Sie haben in einer langen Regierungsbeteiligung vor der Ampel ebenfalls keine Wende geschafft. Was wollen Sie jetzt tun?

LANGE: Ich warne vor oberflächlichen, populistischen Urteilen. Im Nahverkehr sind 90 Prozent der Züge pünktlich, im Fernverkehr sind es etwa 60 Prozent.

Genau um das geht es.

LANGE: Ja, der zweite Wert ist unbefriedigend. Und alle Bemühungen der vergangenen Jahrzehnte haben nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Minister Schnieder wird im Herbst ein Gesamt-Verkehrskonzept präsentieren, mit dem wir auch die Tätigkeit der Bahn stärker steuern wollen. Bei der Bahn werden wir in Deutschland 41 Hochleistungskorridore sanieren. Und wir müssen im Gesamtpaket darauf achten, dass die Investitionen auf Nebenstrecken wie der Donautalbahn und der Donau-Ries-Bahn nicht ausbleiben. Im Übrigen wird auch weiterhin die Straße der Verkehrsträger Nummer eins sein, das werden wir mit Wunschdenken nicht ändern. Auf dem Land wird der Zug nicht in jedes Dorf fahren.

In Dillingen investiert die Bahn 20 Millionen Euro in den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs. Ist das nicht viel Geld für wenige Fahrgäste?

LANGE: Es ist notwendig hier zu investieren. Es geht um Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die einen barrierefreien Zugang zur Bahn brauchen. In Höchstädt ist dieser Umbau abgeschlossen, die Planungen für Lauingen und Gundelfingen laufen.

Sie haben als CSU-Bewerber erneut das Direktmandat in Nordschwaben gewonnen und sind jetzt Staatssekretär. Welche Gaben werden Sie jetzt in den Landkreis Dillingen bringen?

LANGE: Es wird in meinem Umfeld doch sehr darauf geachtet, ob der neue Staatssekretär seine Herkunftsregion bevorzugt. Solchen Spekulationen will ich keinen Vorschub leisten. Aber ich werde mich natürlich weiter mit voller Kraft auch für meinen Bundeswahlkreis einsetzen.

Es ist kein Geheimnis, dass Sie vor etwa einem Jahr den nordschwäbischen Klinikenverbund angestoßen haben. Die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen hatten schon begonnen, sich in Richtung Günzburg auszurichten.

LANGE: Die beiden Landkreise Dillingen und Donau-Ries arbeiten auf verschiedenen Gebieten erfolgreich zusammen – von der Sparkasse bis zum Abfallwirtschaftsverband. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Krankenhausverbund eine Zukunftslösung ist. Soweit ich das sehe, läuft das Insolvenzverfahren der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH in die richtige Richtung. Die Entwicklung der Wertinger Kreisklinik zu einem Zentrum für Altersmedizin hat großes Potenzial. Das zeigt ein Blick auf die Akutgeriatrie in Oettingen. Die Klinik war bei uns im Donau-Ries-Kreis das gefährdetste Haus, jetzt ist es das stabilste. Der Bedarf ist da. Ich nenne als Beispiel meinen Schwiegervater, der im hohen Alter einen Oberschenkelhalsbruch erlitten hatte. Er wurde in Nördlingen operiert und in der Geriatrie in Oettingen so wiederhergestellt, dass er heute zuhause ohne Gehilfe unterwegs ist.

Für den Bau der Krankenhäuser ist ja der Freistaat zuständig, für den Betrieb der Bund. Könnten nicht auch Bundesmittel fließen, um den Investitionsstau an der Dillinger Kreisklinik zu beseitigen?

LANGE: Grundsätzlich werden Investitionen von den Ländern getragen, aber gelegentlich gibt es Sonderprogramme, in deren Rahmen der Bund auch investive Maßnahmen fördert, wie zum Beispiel bei der Kardiologie in Nördlingen. In den nächsten Jahren wird der Bund mit dem Krankenhaustransformationsfonds die Länder dabei unterstützen, die Krankenhäuser fit für die Zukunft zu machen.

Es gibt schon kurz nach dem Start wieder Kritik an der Großen Koalition. Ist dies berechtigt?

LANGE: Nein, ich sehe das anders. Schwarz-Rot ist doch gut gestartet. Dass es am Anfang etwas holpert, ist recht normal, denke ich. Es ist schon ein wenig Geduld nötig, denn Wunder brauchen etwas länger. Außenpolitisch wird Deutschland wieder ernst genommen, zum Beispiel hatte Bundeskanzler Friedrich Merz einen richtig starken Auftritt in den USA.

Gibt es für Sie Urlaub?

LANGE: Ja, wir fahren ein paar Tage in meine zweite Heimat nach Meran. Dort werde ich auf dem Vigiljoch wandern und von oben den Ausblick genießen. Für mich ist dort schnelle Entspannung möglich.

Zur Person Ulrich Lange (CSU) ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags. Der heute 55-Jährige wurde in Meran (Südtirol) geboren und wuchs in Nördlingen auf. Seinen Wehrdienst leistete er in der Dillinger Luitpoldkaserne ab. Lange, verheiratet und Vater zweier Kinder, studierte Rechtswissenschaft. Er war als stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Bereiche Verkehr, Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen zuständig. Im Mai wurde er von Minister Patrick Schnieder (CDU) zum Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium ernannt.