Aufruf zum Voting: Wer schnitzt den tollsten Kürbis im Landkreis Dillingen?

Schaurige Grimassen, grinsende Fratzen und lachende Münder: Beim Kürbisschnitzen ist alles erlaubt. Nach und nach leuchten wieder die ersten Laternen vor den Häusern im Landkreis Dillingen. An den Straßenrändern warten die Herbstboten an den Verkaufsstellen schon seit ein paar Wochen darauf, mitgenommen zu werden. Denn Halloween rückt näher. Wir möchten deshalb herausfinden: Wo in der Region steht das beeindruckendste Kürbis-Gesicht – und wer hat es geschnitzt?

Halloween-Kürbisse schnitzen ist nicht immer leicht

Hach, das Schnitzen. Eine schleimig-spitzige Prozedur. Den gut und gern kiloschweren Genossen vom Feld holen – kein Problem. Saubermachen – schnell erledigt. In der Küche angekommen, muss das richtige Werkzeug her. Welches Messer ist das richtige, schafft es durch die dicken Wangen? Gleichzeitig sollen die eigenen Finger dranbleiben. Deckel runter, und schon geht es ans Aushöhlen. Mit den bloßen Händen hinein in den Kürbiskopf, um das kalte Fruchtfleisch samt Kernen zu entfernen. Jetzt wird's matschig.

Wer dann vor seinem Kürbis sitzt und sich von jeglicher Kreativität verlassen fühlt, hat's online leicht. Im Internet und gerade auf Social Media finden sich Inspirationen noch und nöcher. Die Vorlage adäquat umzusetzen, ist dennoch keine leichte Aufgabe. Nur allzu schnell bricht die schmale Stelle zwischen Nase und Augen, ein oranger Zahn bricht oder man hat sich schlichtweg verschnitzt.

Spaß macht das Ritual trotz aller Widrigkeiten. Vor und an Halloween gehört die Laterne für viele einfach dazu – gerade für die Kinder ist sie etwas Besonderes. Deshalb wollen wir eine Plattform für die tollsten Kürbisgrimassen im Kreis Dillingen bieten. Und herausfinden, welche unseren Leserinnen und Lesern am besten gefallen.

So funktioniert unser Kürbis-Voting für den Landkreis Dillingen

Kontakt: Die Bilder sollten per E-Mail im JPEG-Format und als Anhang an die Redaktion geschickt werden. Die Größe sollte mindestens 500 KB betragen. Die E-Mail-Adressen lauten: redaktion@donau-zeitung.de und redaktion@wertinger-zeitung.de. Bitte denken Sie bei der Mail unbedingt auch an Ihre Telefonnummer (für Rückfragen) und schreiben Sie uns dazu, wer auf dem Bild zu sehen ist und wer es gemacht hat. Einsendeschluss ist am Dienstag, 28. Oktober, um 9 Uhr.

Veröffentlichung: Die Bilder werden in unseren Print-Ausgaben, auf Social Media und in einer Bildergalerie veröffentlicht. Unter allen Kürbis-Fotos kann jede und jeder online für seinen Favoriten abstimmen. Das Voting endet am Montag, 3. November, um 9 Uhr.

