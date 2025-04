Befragung abgeschlossen: Das wünschen sich Jugendliche für Wertingen

Kicker, Tischtennisplatte und Sportgeräte für draußen, Workshops und frei zugängliches Internet: Das wünschen sich Jugendliche aus Wertingen und den Stadtteilen für ihre Wohnorte. Das zeigt das Ergebnis einer Umfrage, die Anfang des Jahres stattgefunden hat. 200 junge Leute haben entweder online mitgemacht oder an verschiedenen Einrichtungen vor Ort einen Fragebogen ausgefüllt, kamen dafür etwa zum Dirtpark in Roggden oder zum Feuerwehrhaus in Hohenreichen.

Die Jugendlichen haben über Vorschläge aus einem umfangreichen Katalog des Regionalentwicklungsvereins Donautal-Aktiv abgestimmt. Hintergrund ist der sogenannte „zam“-Baukasten, ein Projekt in den Landkreisen Dillingen und Günzburg. Dieses soll dazu dienen, dass Jugendliche in der Umgebung ihre Ideen und Wünsche zur Verbesserung ihres Wohnorts einbringen können. Zur Auswahl standen etwa Sport, Natur- und Umweltworkshops, Veranstaltungen oder Freizeitequipment. Möchte eine Gemeinde die Wünsche realisieren, muss sie die Hälfte des Nettopreises selbst tragen, die anderen 50 Prozent werden über das Leader-Programm der Europäischen Union finanziert.

Jugendliche wollen freies WLAN an öffentlichen Plätzen

Tobias Kolb ist Jugendpfleger in Wertingen. Er erklärt, dass der Wunsch nach freiem WLAN an öffentlichen Stellen sehr groß sei – vor allem in den Stadtteilen. Am Freifunk-Projekt wird nun schon seit zwei Jahren gearbeitet. Es habe sich schon viel verbessert, doch noch sei es nicht abgeschlossen. Verstärkt in den Ortsteilen soll jetzt freies WLAN installiert und auch weiterhin in Wertingen ausgebaut werden. Zuletzt sei die neue Kreisbücherei am Marktplatz mit dem Freifunk ausgestattet worden.

Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Graffiti-Projekt

Weitere Trends können im Bereich Sport- und Freizeitprogramme festgestellt werden. Hier sind zum einen Workshops gefragt. Dieser Wunsch ist bereits verwirklicht: Jedes Jahr gibt es ein Projekt mit Graffiti. Vergangenes Jahr wurde zum Beispiel in der Schwabenhalle eine Wand gestaltet. „Das kommt super an“, sagt Kolb. Auch für diesen Sommer sei vom 18. bis 19. August ein Graffiti-Projekt geplant. Wo, das wird noch nicht verraten. Weitere Workshops werden im Kinderferienprogramm aufgenommen. Darin steht auch das Angebot „Dem Biber auf der Spur“. Zudem bestehe der Wunsch nach Möglichkeiten zum Skaten und einem Skate-Workshop.

Neben den Workshops fragen viele Jugendliche auch nach Installationen. Hier halte sich der Wunsch nach Outdoor-Tischtennisplatten, -Kickern und -Fitnessgeräten. „Es besteht ein starker Wunsch nach Räumen, an denen man sich treffen kann“, erklärt Kolb. Outdoor-Plätze können die Jugendlichen immer aufsuchen, sie seien „super Treffpunkte“. Auch eine Jugenddisco und vieles mehr seien erwünscht.

Kolb verspricht sich von der „zam“-Umfrage, dass die Jugendlichen sehen, dass sie Teil der Gesellschaft sind und auch etwas verändern können. Durch die demokratischen Abstimmungen kann jede und jeder seine persönlichen Bedürfnisse äußern. „So sollen sie merken, dass sie ernst genommen werden“, sagt Kolb. Natürlich könne man nicht jedem einzelnen Wunsch nachgehen, aber wo ein starker Andrang herrsche, sei die Umsetzung wahrscheinlicher.

So geht es mit den Wünschen der Wertinger Jugendlichen weiter

Kolb habe bereits einen Plan erstellt, welchem zufolge die Jugendlichen sowohl in Wertingen als auch in den Stadtteilen von neuen Angeboten profitieren sollen. Nun bedarf es einer Abstimmung der Verwaltung und des Stadtrats über die Finanzierung und Umsetzbarkeit der Anliegen. „Ab 2026 werden die Projekte dann hoffentlich an den Orten umgesetzt.“ Der Jugendpfleger ist guter Dinge, dass es mit der Finanzierung klappt.

Info: Für den Graffiti-Workshop oder andere Freizeitaktivitäten ist eine Anmeldung auf der Website des Kreisjugendrings Dillingen oder des Jugendhauses Wertingen möglich.