„Kardiologe Dr. Hümmer verlässt Wertingen: Praxisschluss und neue Pläne“

Wertingen

Kardiologe Dr. Hümmer verabschiedet sich aus seiner Praxis in Wertingen

Dr. Adrien Hümmer verlässt seine Praxis in Wertingen. Komplett mit der Medizin aufhören, möchte der Kardiologe noch nicht. Es gibt aber Dinge, die ihn nerven.
Von Lioba Reiter
    Mit 62 Jahren verlässt Dr. Adrien Hümmer seine Praxis in Wertingen. Foto: Ursula Heisig

    Ende des Monats verlässt der Kardiologe Dr. Adrien Hümmer seine Praxis am Marktplatz in Wertingen. Für seine Patientinnen und Patienten bedeute das jedoch wenig Veränderung, erklärt der Kardiologe. Die Praxis wird vom Facharzt für innere Medizin Dr. Jan Erik Hilgedieck mit demselben Team weitergeführt. „Es läuft quasi alles weiter – nur ohne mich“, sagt Hümmer mit einem Lachen. Mit 62 Jahren habe er eigentlich noch ein bisschen zu tun. Allerdings wisse er nicht, ob sich in ein paar Jahren ein Nachfolger finden hätte lassen und schließen wolle er die Praxis auf keinen Fall, erläutert der Facharzt.

