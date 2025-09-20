Kardiologe Dr. Hümmer verabschiedet sich aus seiner Praxis in Wertingen

Ende des Monats verlässt der Kardiologe Dr. Adrien Hümmer seine Praxis am Marktplatz in Wertingen. Für seine Patientinnen und Patienten bedeute das jedoch wenig Veränderung, erklärt der Kardiologe. Die Praxis wird vom Facharzt für innere Medizin Dr. Jan Erik Hilgedieck mit demselben Team weitergeführt. „Es läuft quasi alles weiter – nur ohne mich“, sagt Hümmer mit einem Lachen. Mit 62 Jahren habe er eigentlich noch ein bisschen zu tun. Allerdings wisse er nicht, ob sich in ein paar Jahren ein Nachfolger finden hätte lassen und schließen wolle er die Praxis auf keinen Fall, erläutert der Facharzt.

