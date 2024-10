Kfz-Zulassungsstelle Wertingen bleibt vorübergehend geschlossen

Aufgrund einer hohen Zahl von krankheitsbedingten Personalausfällen muss die Kfz-Zulassungsstelle in Wertingen, wie das Dillinger Landratsamt mitteilt, vom 15. bis 18. Oktober geschlossen bleiben.

Die für Wertingen online vereinbarten Termine werden in Dillingen bearbeitet

Die für Wertingen online vereinbarten Termine behalten ihre Gültigkeit und werden laut Pressemitteilung in der Zulassungsstelle im Landratsamt in Dillingen, Große Allee 25, bearbeitet. Daher erfolgt keine geänderte Terminbestätigung. Allerdings werden die Wertinger Kunden gebeten, sich aus technischen Gründen kurz vor dem zugesagten Termin am Informationsschalter der Zulassungsstelle in Dillingen zu melden. (AZ)