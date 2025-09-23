Schüler präsentieren Klezmer-Musikprojekt in der Binswanger Synagoge

„Jüdische Musik ist ein Teil der schwäbischen Kultur.“ Mit diesen Worten bringen die beiden Vorsitzenden des Netzwerks Jüdische Geschichte und Kultur in Bayerisch-Schwaben, Professor Doktor Klaus Wolf und Anton Kapfer, das Motiv auf den Punkt, warum der junge Verein als erstes großes Projekt ein Klezmer-Musikprojekt organisiert. Schließlich gehört die Sichtbarmachung des ideellen Erbes der ehemaligen jüdischen Niederlassungen in Schwaben zu den wichtigsten Aufgaben des Vereins.

Für das Festival „Klezmer und mehr…“ stellten die beiden künstlerischen Leiter Doktor Christina Drexel und Josef Strzegowski (beide Klezmergruppe Feygele) zusammen mit Anton Kapfer ein Programm zusammen: An den vier Lehrgangsorten Augsburg, Binswangen, Kaufbeuren und Ichenhausen werden in Zusammenarbeit mit örtlichen Gymnasien ganztägige Workshops angeboten, bei denen sich Gymnasiasten aktiv mit Klezmer-Musik befassen. Neben Instrumentalstücken werden in Begleitung von professionellen Dozentinnen und Dozenten Tänze und Lieder einstudiert.

An vier Orten finden die Klezmer-Konzerte statt: Augsburg, Binswangen, Kaufbeuren und Ichenhausen

Zum Abschluss des Ausbildungstages präsentieren die Schüler und Schülerinnen sowie die Dozenten und Musiker der Gruppen Feygele (Augsburg) und Mesinke (Krumbach) die Ergebnisse in vier Konzerten in Augsburg (25. September, 18 Uhr, Maria-Ward-Saal), Binswangen (26. September, 19 Uhr, Alte Synagoge), Kaufbeuren (29. September, 18 Uhr, Marien-Gymnasium) und Ichenhausen (30. September, 19 Uhr, ehem. Synagoge). Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Unterstützt wird das Projekt durch den Kulturfonds Bayern-Kunst sowie die Ilse Blank-Mezger-Hesselberger Stiftung. Beteiligt sind die Gymnasien Wertingen, Lauingen, Maria Stern Augsburg, Maria Ward Augsburg, St. Ottilien, Kaufbeuren Krumbach und Dossenberger Günzburg.

Wolf und Kapfer betonen die gesellschaftliche und politische Relevanz des Festivals: „Junge Musikerinnen und Musiker spielen jüdische Musik an zum Teil authentischen Orten und zeigen dadurch, dass jüdische Kultur zu unserer eigenen Identität gehört.“ (AZ)