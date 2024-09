Am Samstag gibt es in Wertingen einen Klimatag

Infos zum Bauen mit Holz, zum Garten im Klimawandel oder zum nachhaltigen Sanieren. All das gibt es am Samstag, 21. September, beim Klimatag in Wertingen, der unter der Federführung der Freien Wählern organisiert wird. Eröffnet wird der Veranstaltungstag ab 9 Uhr mit einem „Fairen Frühstück“ im Foyer der Wertinger Stadthalle. „Wir starten gemeinsam in den Klimatag und genießen die Vielfalt fair gehandelter Produkte“, erklärt Toni Stegmair vom Wertinger Weltladen. Das Frühstück ist kostenfrei, Spenden sind erwünscht.

Vorträge gibt es unter anderem zum Thema „Bauen im Wandel“

Nach einer Begrüßung durch Frieder Brändle und Dominik Schwarz folgen ab 10 Uhr Vorträge zum nachhaltigen Bauen und Sanieren sowie zum Thema „Natürlich Garten“. Fachvorträge über erneuerbare Energien und „Bauen im Wandel“ sowie „Bäume und Sträucher in Zeiten des Klimawandels“ sind weitere Programmpunkte, zu denen Dozenten ansässiger Firmen wie auch Experten aus der näheren und weiteren Umgebung gewonnen werden konnten. Mit einem Mittagstisch wartet ein ortsansässiger Gastronom auf.

Der Klimatag in Wertingen startet mit einem fairen Frühstück

Hintergrund der Veranstaltung: Den Organisatoren des Weltklimatages ist es wichtig, in Zeiten des immer mehr spürbaren Klimawandels – Stichwort Hochwasserkatastrophen und Starkregen – ein Augenmerk auf die Umwelt und auf das Klima zu legen. Die Stadt Wertingen hat schon vor einiger Zeit ein Klimaschutzkonzept erarbeitet hat und Programme zu aktivem Klima- und Umweltschutz vorantreibt (Stichwort Zuschüsse für Balkon-Photovoltaik-Anlagen, für E-Lastenräder, kostenfreie Energieberatung im Rathaus und noch einiges mehr).

Auch die Gartengestaltung ist beim Klimatag ein Thema

Nun kam aus den Reihen des Wertinger Stadtrates die Idee auf, dieses und weitere Themen der Bevölkerung in einem Klimatag näherzubringen. Baumschulenbesitzer und Stadtrat Tobias Munz sprühte vor Ideen und konnte seine Fraktionskollegen der Freien Wähler davon überzeugen, dass ein Klimatag die ideale Plattform wäre, um den Bürgerinnen und Bürgern bewusst zu machen, dass Handlungsbedarf besteht, aber auch Konzepte aufzuzeigen, wie diese zum Beispiel in der (Um)Bau-, Haus- und Gartengestaltung umgesetzt werden können.

Weitere Infos und das gesamte Programm sind auf der Website der Freien Wähler Wertingen unter „Veranstaltungen“ auf www.fw-kv-dillingen.de/veranstaltungen/veranstaltungen-details/klimatag zu finden. (AZ)