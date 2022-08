Darf ein Kräuterbüschel auch winzig klein sein?

Plus Am 15. August ist Mariä Himmelfahrt. Dann werden auch im Landkreis Dillingen wieder viele Büschel gebunden und geweiht. Es geht dabei auch um die eigene Achtsamkeit.

Neun oder 99 Kräuter? Duftend, heilend, heimisch? Dinkel, Gerste, Hafer, Roggen, Weizen - was kommt stellvertretend fürs Brot rein? Müssen die Blumen dazu wohlriechend, bunt und blühend sein? Müssen Frauen wie Maria Burlefinger die Kräuter pflücken, ein Pfarrer wie Daniel Ertl sie weihen?