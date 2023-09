GET 2023: Gundelfingen feiert mal wieder

Das GET-Wochenende endet mit zehntausenden Besuchern. Dabei beweist die Stadt erneut, wie gut man in Gundelfingen feiern kann.

Es ist bekannt, dass man in Gundelfingen weiß, wie man feiert. Das hat die Stadt mal wieder am Wochenende bei den Gundelfinger Erlebnistagen (GET) bewiesen. Etwa 30.000 Menschen strömten laut den Veranstaltern an den drei Tagen auf das Gelände vom Garten-Land Wohlhüter. Darüber fanden der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Bernhard Schalk und Garten-Land-Chef Thomas Wohlhüter beide „sensationell“.

Die Stimmung auf der GET war ausgelassen. Das lag an dem blumig gestalteten Gelände des Garten-Lands, den einfallsreichen Ideen der regionalen Betriebe, wie Sport mit der VR-Brille oder ein Anti-Schnarch-Bett, aber auch dem Unterhaltungsprogramm. Dazu trugen mal wieder besonders die TVG-Tanzgruppen "Crazy" und "Spice" und die Gundelfinger Stadtkapelle bei.

Der "linke Geiger" Conny Deisler vom historischen Bürgerverein ließ sich sogar dazu hinzureißen von der "GET des Jahrhunderts" zu sprechen. Der Verein organisiert am kommenden Wochenende gleich das nächste Fest in Gundelfingen: das mittelalterliche Spactaculum. Ritter, Burgfräuleins, Gaukler und Fanfare übernehmen die Stadt vom 22. bis 24. September. Und dauert es auch nicht mehr lange bis zum Fasching...