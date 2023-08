Landtagswahl 2023: Was macht den Unterschied?

Plus Die große Herausforderung für die Parteienvertreter ist es, Argumente für die sechs Kandidaten zu finden, die den Landkreis Dillingen in München vertreten sollen.

Wer eine Begeisterung für Zahlen hat, den dürfte diese Besonderheit des Wahlkampfes in unserem Wahlkreis freuen. Zusammengerechnet bringen es die sechs Kandidaten für den Landtag auf exakt 200 Lebensjahre. Damit liegt ihr Altersdurchschnitt bei schönen 33,3333 Jahren.

Somit steht jetzt schon fest, dass die Region in München von Personen vertreten wird, die mindestens die Söhne, wenn nicht gar die Enkel der bisherigen Abgeordneten Georg Winter (72) und Johann Häusler (71) sein könnten. Ob das für den Landkreis einen Unterschied machen wird, ist dann eine andere Frage. Ebenso wie die - bei drei von sechs außerhalb des Landkreises liegenden- Wohnorte der Bewerber, die schon von der Seitenlinie aus als Argumente ins Spiel gebracht werden. Das wirkt eher provinziell bis albern, aber es heißt nunmal Wahlkampf und nicht Wahl-Wattebausch-Werfen, und irgendwie muss man ja argumentieren.