PV-Anlage am Sailer-Gymnasium: Die Zeit für Klein-Klein ist vorbei

Plus Eine große Photovoltaikanlage für das Dach des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums wäre angebracht gewesen - die beschlossene Variante ist eine Schmalspurlösung.

Es war eine schöne Gelegenheit - und die Kreistagsmitglieder haben sie nicht genutzt. Die beschlossene Variante für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sailer-Gymnasiums ist mutlos, kleinkariert und auch wirtschaftlich fragwürdig.

Es ist längst an der Zeit, im großen Stil in die Erzeugung erneuerbarer Energien vor Ort zu investieren und sich unabhängig zu machen von diktatorisch regierten Öl-Staaten wie Saudi-Arabien und dem Iran. Der Ausstieg aus Kohle und Atomenergie ist hierzulande schon beschlossene Sache, und das ist gut so. Nun muss man aber alle Potenziale ausschöpfen, um die Energie zu nutzen, die einfach per Sonnenlicht auf unsere schöne Heimat herunter scheint. Und davon ist die Minimallösung für das Sailer-Dach weit entfernt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen