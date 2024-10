Musikalische Geschichtenerzähler sind in Binswangen unterwegs

Wer an einem grauen Sonntagabend in die Alte Synagoge in Binswangen gekommen war, erlebte ein Konzert der besonderen Art. Klänge von zwei Gitarren, einer Oboe und vielfältigen Percussioninstrumenten vereinigten sich zu einer interessanten Symbiose. Da war eine feinsinnige Harmonie bei vier Musikern zu spüren, die von Anfang an das aufmerksam lauschende Publikum in den Bann zieht. Ein sympathischer Kreis von einschlägig gebildeten Menschen offenbarte sein Talent und das Interesse an Musik als treffliches Lebenselixier, das gerade in schwierigen Zeiten immer wieder hoffnungsvoll stimmen kann.

Im ersten Teil des Konzertereignisses, das man getrost so nennen darf, hatten Frieder Brändle und sein mittlerweile professionell und international erfolgreicher Sohn Paul ihren Part übernommen. „Little Fire“, wie sich das Duo nennt, ist in Wertingen beheimatet. Es ist nicht nur ein „kleines Feuer“, das die beiden zu entzünden vermögen, sondern ein bunt schillerndes Feuerwerk.

„Das fängt ja gut an!“, denken amüsiert die Zuhörer in Binswangen

Frieder Brändle moderiert die Geschichten, die die zwei Musiker auf eigenwillige Weise leichtfüßig servieren. Da erfährt das Auditorium Familienstorys und Paul denkt an den sechzigsten Geburtstag seines Vaters. Die Eigenkomposition soll diesem Mut für Kommendes machen, heißt es augenwinkernd. Und dabei tanzen die Gitarrentöne mit kleinen Höhenflügen im Zusammenspiel. „Das fängt ja gut an!“, denken amüsiert die Zuhörer in der Synagoge. Und Vater Brändle, mit keckem Hut und ergrautem Bart unterwegs, muss sich nicht verstecken, wenn er zusammen mit seinem musikalisch erstarkten Sohn die Gitarrensaiten zum Erklingen bringt. Er liebt auch die Flöte von Kind auf, wie er später erzählt. Und er streut das verehrte Instrument mal kurz heiter dazwischen. Mit ganzer Seele ist er Arzt und die Musik sein lebenslanges Hobby, das ihm Ausgleich und mächtig Freude bedeutet.

Die Oboistin Miriam Hanika und der Schlagzeuger Simon Popp hatten eine Einladung in die Binswanger Synagoge gerne angenommen.

Duo „Little Fire“ lässt den tragisch zu Tode gekommenen Bären Bruno durch die Musikszene traben mit tiefen Akkorden und rhythmischen Klängen. Erheiternd wie die musikalisch erzählte Geschichte von den hoppelnden einstigen familiär gehegten Zwerghäschen. Ein Heidenspaß für die Zuhörer in der Synagoge. Die Brändles erinnern auch an „Sweet Allgäu“, woher sie es mal an die Zusam nach Wertingen verschlagen hat. Die beiden Musiker können auf ihren Gitarren laut und auch besonders leise. Sie übermitteln ein erstrebenswertes Lebensgefühl in Zeiten, die gar nicht so lustig und unbeschwert daherkommen.

Der Schlagzeuger Simon Popp hat seine Wurzeln im Jazz. Seine Konzertpartnerin, die eindrucksvolle Oboistin Miriam Hanika, kommt aus der Klassik. Sie haben für sich neue interessante Wege gefunden, auf den Flügeln der Musik Menschen zu begeistern. Beide sind den Brändles freundschaftlich verbunden und gestalten den zweiten Teile des Abends zusammen und auch als Solisten mit berauschenden Klangfarben. Die Oboistin Hanika präsentiert sich auch gerne als Sängerin, die sich selbst am Klavier begleitet. Sie erinnert dabei an ihre Tante Luise, eine besondere Frau, die ihr im Leben Wegzeichen setzte. Beim Lied „Wurzeln und Flügel“ beschreibt die Interpretin die Wichtigkeit von Heimat in Zeiten, in denen so viele Menschen ihre verlieren, gibt sie zu bedenken. Schade, dass sie bei ihrer Moderation in ihrer Begeisterung ein wenig zu schnell plaudert und das Publikum beim Zuhören kurzzeitig ins Schleudern gerät.

Das Publikum spendet den Interpreten Riesenapplaus

Das besondere Instrument Oboe ist Hanika auf den zierlichen Leib geschrieben. „Hier und da“ heißt ein beeindruckendes Stück, das sie mit Grandezza und fast philosophischer Tiefe ausstattet. Simon Popp agiert als Solist und auch im Zusammenspiel mit der Oboistin temperamentvoll und hochkonzentriert. Er bedient Klangschalen, die er fernöstlich anmutend streichelt und agiert versiert leidenschaftlich an interessanten Soundinstrumenten. Es raschelt, klopft, säuselt. Trommeln erfüllen den altehrwürdigen Raum der Synagoge. Da ist ein leidenschaftlicher Percussionist zu Werke, der jungen Leuten in Sequenzen sogar Discofieber zu vermitteln vermag.

Am Ende sind die vier Musiker des Konzertereignisses noch einmal gemeinsam auf der Bühne vereint. Beim Stück „Was soll ich tun?“ gibt es nur eine Antwort des Publikums: „Weitermachen“! Das Auditorium verneigt sich mit Riesenapplaus vor den Interpreten.