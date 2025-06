Ist die Klinik in Oettingen die Blaupause für Wertingen?

Wenn Lokalpolitiker aus dem Kreis Dillingen einen Wunsch freihätten, wäre sicherlich einer ganz oben: die Zeit noch einmal um zehn Jahre zurückzudrehen und in Sachen Krankenhauspolitik die Weichen ein wenig anders stellen. Unter anderem in Richtung Oettingen. Dorthin fährt zwar nach wie vor kein Zug, doch in Sachen Krankenhausplanung scheinen die Rieser dem Kreis Dillingen voraus. In Oettingen setzt man bereits seit mehr als zehn Jahren auf das Konzept Geriatrie. Mit Erfolg. Ist das Haus Blaupause oder Konkurrenz für Wertingen?

