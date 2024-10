Das Sailer-Gymnasium feiert jetzt seine Vergangenheit und Zukunft

Die Identifikation der Sailer-Gymnasiasten mit ihrer Schule in Dillingen ist ganz offensichtlich groß. „Dieser Neubau ist doch schick“, sagt der Elftklässler Timo Gold. Und Sophie Walter, die beim Festakt am Mittwoch den Gästen ebenfalls Plätze zuweist, versichert, dass das Lernen in den modernen, neuen Räumen mehr Spaß mache. Ein dritter Gymnasiast formuliert an unsere Redaktion noch eine Bitte, wie sie gelegentlich Politikern über die Lippen kommt. „Schreiben Sie einen guten Bericht“, sagt der Einweiser. Danach beginnt der zweistündige Festakt, bei dem das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium sein 475-jähriges Bestehen und die Fertigstellung des neuen B-Trakts feiert.

Icon Vergrößern Kultusministerin Anna Stolz kam zur Einweihung des neuen Trakts am Dillinger Sailer-Gymnasium. Foto: Jan Koenen, Stadt Dillingen Icon Schließen Schließen Kultusministerin Anna Stolz kam zur Einweihung des neuen Trakts am Dillinger Sailer-Gymnasium. Foto: Jan Koenen, Stadt Dillingen

Dieser Bauabschnitt 3, der vor zwei Jahren begonnen wurde und jetzt eingeweiht wird, hat allein 19,8 Millionen Euro gekostet. Nimmt man die Generalsanierung und Aufstockung des Verwaltungstrakts (Bauabschnitt 1 und 2) hinzu, so hat der Landkreis Dillingen seit 2015 etwa 38 Millionen Euro in das Dillinger Gymnasium investiert. Zur Einweihung des Mega-Projekts kommt Kultusministerin Anna Stolz. „An dieser Schule stehen seit 475 Jahren die Charakter- und Herzensbildung im Vordergrund“, sagt die FW-Politikerin unserer Redaktion. Und am Dillinger Gymnasium, das eine „Schule gegen Rassismus“ ist, würden auch Offenheit und Toleranz großgeschrieben, wie die Ministerin in ihrer Festrede betont. Als digitale Schule gehe das Sailer kraftvoll in die Zukunft. Die Digitalisierung, so Stolz, dürfe aber kein Selbstzweck sein. Auch in Zukunft werde die Herzensbildung nur „von Mensch zu Mensch“ gelingen, sagt die Kultusministerin.

Icon Vergrößern Sie durchschnitten das Band zum neuen Gebäude des Dillinger Sailer-Gymnasiums: (von rechts) Landrat Markus Müller, Kultusministerin Anna Stolz, Landtagsabgeordneter Manuel Kneoll, Schulleiterin Beate Merkel, Oberbürgermeister Frank Kunz, Stadtpfarrer Harald Heinrich und Pfarrer Jonathan Launhardt. Foto: Jan Koenen, Stadt Dillingen Icon Schließen Schließen Sie durchschnitten das Band zum neuen Gebäude des Dillinger Sailer-Gymnasiums: (von rechts) Landrat Markus Müller, Kultusministerin Anna Stolz, Landtagsabgeordneter Manuel Kneoll, Schulleiterin Beate Merkel, Oberbürgermeister Frank Kunz, Stadtpfarrer Harald Heinrich und Pfarrer Jonathan Launhardt. Foto: Jan Koenen, Stadt Dillingen

Durch das bunte Programm führen die beiden Lehrer Isabel Müller und Shahram Behfar. Schulleiterin Beate Merkel und ihr Stellvertreter Gerald Bayer erinnern an die Kardinaltugenden Klugheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit und Maßhaltung, wie sie an der Münchner Residenz dargestellt seien. Am Dillinger Sailer-Gymnasium trügen diese Tugenden die Namen „Respekt, Vertrauen, Engagement“, sie sind in den Treppenstufen des Schulaufgangs im neuen B-Trakt eingelassen. Merkel und Bayer danken unter anderem Anna-Lena Thum und Daniel Oberfrank vom Büro Obel Architekten, dem Fachbereichsleiter Claus Elbert (Landratsamt), dem Ingenieurbüro Stark sowie Landrat Markus Müller und dem Dillinger Kreistag für die Investition in die Schule. Wiederholt erwähnt werden auch der frühere Landrat Leo Schrell und der einstige Schulleiter Kurt Ritter, die das Projekt auf den Weg gebracht haben.

Johann Michael Sailer habe den Zusammenhang zwischen einladender Lernumgebung und Lernerfolg erkannt

Schulleiterin Beate Merkel geht auf Johann Michael Sailer (1751 bis 1832) ein, nach dem das Gymnasium mit seinen heute mehr als 700 Schülern seit dem Jahr 1964 benannt ist. Der katholische Theologe habe den Zusammenhang zwischen einer einladenden Lernumgebung und dem Lernerfolg erkannt. Sailer habe darum gekämpft, dass neben alten Sprachen auch Naturwissenschaften an der Schule gelehrt werden. Landrat Markus Müller betont: „Das Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium steht für Tradition und Moderne.“ Seit 1961 befindet sich die Schule am heutigen Standort in der Ziegelstraße. 2015 habe der große Umbau des Sailer-Gymnasiums begonnen, der nun (fast ganz) abgeschlossen ist. „Wir haben nun eine gut aufgestellte Schule“, betont Landrat Müller. Beim Bau seien auch Umweltaspekte berücksichtigt worden. Das Regenwasser werde versickert, auf dem Dach befinde sich eine der größten Photovoltaikanlagen des Landkreises. „Wir haben hier in zehn Jahren etwa 40 Millionen Euro für eine gute und moderne Bildungseinrichtung ausgegeben“, erläutert Müller.

Icon Vergrößern Bei der Einweihung des Neubaus am Sailer-Gymnasium ließen Teilnehmende des Festakts Luftballons in den Himmel steigen. Foto: Berthold Veh Icon Schließen Schließen Bei der Einweihung des Neubaus am Sailer-Gymnasium ließen Teilnehmende des Festakts Luftballons in den Himmel steigen. Foto: Berthold Veh

Von der Länge her hält Wolfgang Obel vom gleichnamigen Architekturbüro eine zweite Festrede. Er geht auf den technischen Aufwand ein, so seien 32 Säulen für die Errichtung des neuen Trakts in die Erde getrieben worden. Die Balkone seien im Übrigen als Rettungswege nötig, erklärt Obel. Dadurch könnten die Flure im Gebäude pädagogisch genutzt werden. Der Diplom-Ingenieur weist darauf hin, dass die Kosten und die Bauzeit unterschritten wurden.

Brick-Road-Brass, die Wood&Brass-Band und der Schulchor sorgen für eine inspirierende musikalische Umrahmung. Schülervertreter und Elternbeiratsvorsitzende Antonia Steur sind in einem Video zu sehen. Das Sailer sei „ein Ort, an dem sich die ganze Schulfamilie wohlfühlt“, heißt es. Ein weiterer Film zeigt, wie Lehrer und Schüler gegen Ausgrenzung und Rassismus kämpfen.

Ex-Direktor Hanns Kuen ist fasziniert, „wie schön das alles geworden ist“

Vor dem großen Finale trägt sich Kultusministerin Anna Stolz ins Goldene Buch des Landkreises ein. Die Pfarrer Harald Heinrich und Jonathan Launhardt weihen schließlich in ökumenischer Eintracht den neuen Trakt mit seinen 20 Klassenzimmern ein. Die Politiker durchschneiden das Band. Am Ende lassen alle Beteiligten vor dem Schulhaus Luftballons steigen. Kurt Ritter und Leo Schrell sind ebenfalls dabei. Die Gestaltung des Schulhofs und der Bau der neuen Sporthalle stünden noch aus, sagt der frühere Sailer-Schulleiter Ritter. Auch der einstige Sailer-Direktor Hanns Kuen, der jetzt bei Erlangen lebt, ist gekommen. Es sei fasziniert, „wie schön das alles geworden ist“.