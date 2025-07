Kunsthandwerkermarkt Binswangen: Aus kleiner Idee ist Großes entstanden

„Es macht einfach richtig Spaß, hier meine Glaskunst anzubieten“, schwärmt Michaela Gronmayer aus Bocksberg. „Alles ist gut organisiert, es ist sehr viel los und ich fühle mich hier richtig wohl“, so ihr Fazit. Kunstvolle Gartendekorationen, liebevoll gestaltete Gartendeko, eine gesellige Stimmung und zum krönenden Abschluss gab es noch eine DJ-Lasershow – all das wird an diesem Tag in Binswangen geboten. Vor der Kirche und rund um die Schule kommen über den Tag verteilt Hunderte von Besucherinnen und Besuchern.

