Angeblich tödlicher Unfall: Seniorin reagiert richtig

Betrügerische Anrufe im Landkreis Dillingen häufen sich derzeit wieder. Und eine Frau aus Medlingen wird online abgezockt.

Diese 75 Euro sind weg: Eine Medlingerin hat über den Markplatz eines Social-Media-Betreibers eine Spielekonsole gekauft und überwies die Hälfte des geforderten Kaufpreises in Höhe von 75 Euro per Sofortüberweisung. Der restliche Betrag sollte nach Erhalt der Ware überwiesen werden. Die Spielekonsole wurde jedoch nicht geliefert und die Käuferin als Kontakt gesperrt. Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass der angebliche Verkäufer einen falschen Ausweis benutzt hatte, um in betrügerischer Absicht nicht vorhandene Ware anzubieten.

Mehr Glück hatten die Menschen in den nächsten Fällen. Der Schock war aber vermutlich größer. Die Dillinger Polizei teilt in ihrem Bericht mit, dass sich am Dienstag mehrere Geschädigte meldeten, die per Telefon und SMS von Betrügern kontaktiert wurden. So erhielt gegen 12 Uhr eine Seniorin aus Wertingen einen Schockanruf von einer unterdrückten Telefonnummer. Die Anruferin gab sich als Enkeltochter aus, die angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Dabei schrie und weinte die Anruferin. Die Seniorin reagierte vorbildlich und beendete sofort das Gespräch und rief ihre Enkelin an. Diese war wohlauf.

Falsche SMS an Gundelfinger Mann

Gegen 13 Uhr erhielt eine weitere Seniorin aus Wertingen einen gleichgelagerten Anruf. Hier gaben sich die Betrüger als Tochter aus, die einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Das Telefonat wurde dann an eine angebliche Polizistin aus Augsburg weitergegeben. Nachdem die Seniorin erklärte, erst vor wenigen Minuten bei ihrer Tochter gewesen zu sein, wurde das Gespräch beendet. Zudem erhielten gegen 14 Uhr eine Höchstädterin und ein Gundelfinger per SMS die Mitteilung, in der sie als Elternteil angesprochen wurden. Dabei wurde erklärte, dass sie eine neue Handynummer hätten und die Nummer im Whatsapp eingespeichert werden soll.

Mehrere tausend Euro ins Ausland

Die alte Nummer sollte sofort gelöscht werden und dann über die neue Nummer Kontakt aufgenommen werden. Während der Gundelfinger sofort die Betrugsmasche erkannte, nahm die Höchstädterin Kontakt mit den Betrügern per Sprachnachricht auf. Die Höchstädterin wurde schließlich aufgefordert, zwei Überweisungen über mehrere tausend Euro ins Ausland zu transferieren, teilt es die Polizei mit. Während diese tatsächlich die Überweisungen vorbereitete, rief die leibliche Tochter an und der Betrug fiel in letzter Minute auf. In allen Fällen entstand kein Vermögensschaden. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (AZ)