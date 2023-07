Landkreis Dillingen

Der Landkreis Dillingen braucht in den nächsten Jahren 119 Millionen Euro

Plus Diese Summe ist die Deckungslücke, die sich bis zum Jahr 2029 in den Büchern auftut. Manche Kreisräte wollen jetzt eisern sparen, doch es gibt auch andere Meinungen.

Von Benjamin Reif

In finanziellen Fragen ist im Dillinger Kreistag Ernüchterung eingekehrt. Die Zahlkraft des Landkreises treibt in jüngerer Vergangenheit immer mehr Kreisrätinnen und Kreisräte um, wenn ihnen die Kosten von Maßnahmen präsentiert werden - etwa für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sailer-Gymnasiums oder eine Bahnunterführung in Blindheim. Der Tenor ähnelt sich: Wie kann der Kreis seine künftigen Aufgaben bewältigen? Die jüngst vorgelegten Zahlen, die Kämmerer Sebastian Bundschuh in einer Sitzung des Kreisausschusses präsentierte, dürften wenig zur Beruhigung beigetragen haben. Denn im Langzeit-Finanzplan des Landkreises für die kommenden Jahre öffnet sich eine gewaltige Finanzierungslücke: von 2024 bis 2029 fehlen hier derzeit 119 Millionen Euro.

Allerdings, und das muss man dazu sagen: Ein guter Teil dieser Minusfinanzen speist sich aus dem Bedarf der Kreiskliniken Dillingen und Wertingen, die am Laufen gehalten werden sollen. Und während für das kommende Jahr hier noch 15 Millionen als Defizitausgleich eingetragen sind, gestaltet sich schon der Ausblick auf die folgenden Jahre schwierig. Denn der Aufsichtsrat der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen hat ein Medizinkonzept mit zahlreichen Einsparmaßnahmen verabschiedet - mit dem ehrgeizigen Ziel, das jährliche Defizit zu halbieren.

