Dillinger Landrat zum AVV: „Manchmal wird man von politischen Debatten überholt“

Am Freitag machte die Nachricht die Runde, dass der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) mit dem Münchner Verkehrsverbund (MVV) fusionieren könnte. Zumindest gebe es Gespräche zwischen dem AVV-Aufsichtsratschef Martin Sailer, der gleichzeitig auch Landrat im Kreis Augsburg ist, und den Vertretern des Münchner Verbundes zu einer möglichen Erweiterung. Ab 2025 sollen auch die Landkreise Landsberg am Lech und Weilheim-Schongau ins Tarifgebiet des MVV aufgenommen werden. Das erstreckt sich bereits weit über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus. Nun könnten auch die Stadt und der Landkreis Augsburg sowie der Kreis Aichach-Friedberg folgen. Der Landkreis Dillingen ist bereits in Teilen im AVV und prüft seit 2020 den vollständigen Beitritt in den Tarifverbund. Was wird nun aus diesen Plänen?

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Sailer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis