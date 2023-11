Fasching, Musik und Markt: Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Am Wochenende vom 10. bis 12. November beginnt im Kreis Dillingen die fünfte Jahreszeit. Außerdem gibt es viele kulturelle Höhepunkte. Das sind unsere Tipps.

Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Fast. Doch vorher wird noch etwas anderes gefeiert: die fünfte Jahreszeit. Denn ab Samstag, 11.11., haben die Narren im Kreis Dillingen das Sagen. Es ist Faschingsauftakt. Und unsere Gesellschaften im Landkreis Dillingen stehen in den Startlöchern und starten traditionell mit einem Höhepunkt in die Saison. Am Wochenende 10. bis 12. November wird bei den Schlossfinken, der Epponia, der Bachtalia, der Finndonia, der Laudonia, den Glinken, den Steinheimer Faschingsfreunden, der Hallo Wach und den Dillinger Faschingsfreunden ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet. Wer sind die kleinen und großen Prinzenpaare? Die Auflösung gibt es am Montag in unserer Zeitung. Was sonst noch im Kreis Dillingen los ist:

Theater in Lauingen, Markt in Holzheim

Viel zu lachen gibt es nicht nur im Fasching , sondern auch im Theater. Derzeit haben viele Laien-Ensembles im Kreis Dillingen ihre Aufführungen. Unter anderem der Spaßclub Lauingen . Das Stück heißt: "Eine Sprachbox namens Alessa", gespielt wird dieses Wochenende am Samstag, 11. November, 19.30 Uhr, und Sonntag, 12. November, 19 Uhr.

Konzert und Gedenkfeier in Binswangen

Auf einen "blumigen" Abend können sich Zuhörer und Zuhörerinnen beim Konzert am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr freuen. Das "Trio Fleurs" stellt in der Alten Synagoge in Binswangen seine CD mit dem Titel „Blumenlieder“ vor, nach dem gleichnamigen Zyklus von Robert Stolz . Das ganze Programm zeichnet sich durch die besondere Note des Ensembles aus, gesetzt durch das Improvisationstalent der Flötistin Sonja Lorenz-Bayer , im harmonischen Zusammenspiel mit ihren Partnerinnen Annette Sailer und Barbara Bartmann .

Rockmusik im Dillinger Chili