25 Jahre Zwischenlager Gundremmingen: Forum zieht Bilanz

25 Jahre nach Bekanntwerden der Pläne, in Gundremmingen mit einem „Zwischenlager“ Deutschlands größtes Atommülllager zu bauen, hat der Verein „Forum – gemeinsam gegen das Zwischenlager“ bei einem Treffen in Dillingen Bilanz gezogen. Mit dem Ergebnis: Die Mitglieder waren dabei durchaus zufrieden, steht es in der Pressemitteilung. So sind die beiden Akw-Reaktoren und alle damals in Deutschland laufenden 19 Reaktoren abgeschaltet und erzeugen keinen neuen Atommüll mehr. „Doch alle bisherigen Atommüll-Entsorgungsversprechen wurden gebrochen“, kritisiert die Bürgerinitiative.

Dennoch sehen die Mitglieder Fortschritte: Deckten im Jahr 2000 die erneuerbaren Energien nur sieben Prozent des Stromverbrauchs, so seien es heute schon 55 Prozent. Insbesondere durch die Fortschritte mit erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung seien die Treibhausgasemissionen Deutschlands seit dem Jahr 2000 um 37 Prozent gesunken.

137 Castoren stehen in Gundremmingen

„Doch der tödlich strahlende Atommüll in Gundremmingen bedroht mehrere Landkreise“, heißt es in der Pressemitteilung. In Gundremmingen stehen jetzt 137 Castoren im Zwischenlager. In jedem einzelnen Castor stecken rund 1,2 x 1018 Becquerel Strahlung. „Wir Menschen können uns dies kaum vorstellen“, sagt Vorsitzender Raimund Kamm und zieht einen Vergleich: Etwa so viel lang dauernde Radioaktivität sei insgesamt in Tschernobyl freigesetzt worden. Auch heute noch seien Pilze und Wildschweine bei uns durch die aus 1400 Kilometern Entfernung zu uns gewehte Strahlung aus Tschernobyl verseucht, so Kamm weiter.

So lautet die BI-Bilanz nach 25 Jahren: Nach zweieinhalb Jahrzehnten hat sie immer noch rund 500 Mitglieder. Man suche einen Weg, wie sich die BI reproduzieren könne.

Nicht mit Illusionen den Betrieb verlängern

Denn, so steht es in der Pressemitteilung weiter: Bayerns Ministerpräsident behaupte, mit neuer Technik wie der Transmutation könne das Atommüllproblem gelöst und die Endlagerung weitgehend erübrigt werden. Dem widerspreche entschieden die Wissenschaft. Bei einer Tagung der führenden deutschen Akademie für Technikwissenschaften Acatech über Transmutation lautete im Februar 2025 das Fazit der Experten: Transmutation sei aus wissenschaftlicher Sicht machbar, aber die technische Realisierung von Transmutation ist schwieriger als gedacht. Transmutation könne im Prinzip das Endlagerproblem entschärfen, sei aber sehr teuer und langwierig – und ob es am Ende funktioniert, wisse man Stand heute noch nicht.

Die Bürgerinitiative schreibt weiter, dass Bayern von allen deutschen Ländern den meisten tödlich strahlenden Atommüll erzeugt und heute gelagert habe. Bayern müsse sich für eine schnellere Endlagerung einsetzen und dürfe nicht mit Illusionen den Betrieb der Zwischenlager verlängern, so der Appell. (AZ)