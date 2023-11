Sankt Martin: "Das Thema Teilen kommt auch bei den Kindern an"

Plus Kindergärten im Landkreis bereiten sich Wochen im Voraus auf die Zeit um Sankt Martin vor. Sie legen viel Wert auf Tradition. Bei den Laternen haben die Kinder aber freie Hand.

Überall im Landkreis haben in den vergangenen Wochen wieder Kinder, Erzieherinnen und Eltern Sankt-Martins-Laternen gebastelt. Oft wird damit schon Wochen im Voraus begonnen. Für Kinder ist das Fest mit den Laternen immer besonders spannend. Der Kindergartenleiterin aus Aislingen ist es dabei wichtig, dass die Geschichte vom Heiligen Martin weitergetragen wird und der Umzug nicht zum gesichtslosen Lichterfest wird.

Im Wertinger Kinderhaus Sonnenschein haben die Kleinen schon vor drei Wochen mit dem Basteln angefangen. Die Kindergartenleitung Dagmar Jettenberger erklärt, dass im Kinderhaus viel Wert auf das Basteln ohne Schablone gelegt werde. „Die Kinder lernen dabei und können erfinderisch werden“.