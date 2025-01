Und der Gewinner ist: Das Hotel Glocke in Höchstädt

Es sind nicht nur außergewöhnliche Hingucker. In all den Projekten, die der Landkreis Dillingen beim Wettbewerb „Zeitgemäßes Bauen“ in diesen Tagen auszeichnete, stecken ausgeklügelte, nachhaltige und ökologisch-wirtschaftliche Ideen. Zum zweiten Mal hat der Landkreis Dillingen diesen besonderen Wettbewerb ausgeschrieben. Von 20 eingegangenen Bewerbern sind neun Maßnahmen als vorbildlich eingestuft worden, sagte Landrat Markus Müller bei der Verleihung im Landratsamt.

Die Bauwerke wurden im Sinne der Richtlinien, die vom Kultur- und Sportausschuss für den Wettbewerb beschlossen worden waren, bewertet. Müller: „Um auch Anreiz zur Nachahmung für andere Bauherren oder Architekten sein zu können, legten die Mitglieder der Bewertungskommission – das waren Architekt Reiner Schlientz als externer Fachpreisrichter, Kreisrat Klaus Friegel sowie von Landratsamtsseite Gabriele Birkner und Christa Marx – einen strengen Bewertungsmaßstab an“.

Wie nachhaltig sind die Gebäude geplant?

Neben dem Aufzeigen, wie mit Gestaltungsmitteln einer zeitgenössischen Architektursprache Bauaufgaben im Landkreis Dillingen in gestalterischer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht vorbildlich umgesetzt werden können, sollte auch verdeutlicht werden, dass energetische Konzepte mit innovativer Gebäudetechnik integraler Bestandteil der Architektur sind, hieß es bei der Feierstunde. Weiterhin sollten sich auch noch ressourcenschonende Bauweisen und Aspekte der Nachhaltigkeit in den Gebäuden wiederfinden.

Auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz nannte bei der Auszeichnung einige Punkte heraus, die für Städte und Kommunen im Allgemeinen von Bedeutung seien. So prägen Gebäude Städte und deren Ansichten. Eines zu errichten erfordere deshalb Mut und Überzeugungsarbeit, koste Geld und Nerven, doch es lohne sich. „Mit ihren Gebäuden prägen die Preisträgerinnen und Preisträger ihre Heimat und schenken damit ihr und ihrer Nachwelt etwas Wertvolles, hierfür herzlichen Dank“, so Kunz.

Hotel Glocke in Höchstädt hat gewonnen

Mit jeweils einer Anerkennungsurkunde ausgezeichnet wurden: Gemeinde Buttenwiesen: „Friedensplatz“, Architekten Moser + Guckert, Nördlingen; Regens-Wagner-Stiftung Dillingen mit zwei Maßnahmen: „Kreativwerkstatt Theresienhof in Dillingen“; Metallsäge-Werkstatt Dillingen“; Architekten Blatter + Burger, Gundelfingen; Medlingen: „Aussegnungshalle“ Weißbecker Architektur, Dillingen; neben der Anerkennungsurkunde erhielten die Bauherrn auch ein Preisgeld: Dillingen: „Caritaszentrum“ Architekten Gumpp, Heigl, Schmitt, Höchstädt, Preisgeld: 500 Euro; Gemeinde Finningen: „Kindergarten Mörslingen“; Architekten ASCO-TEAM, Dillingen, Preisgeld: 750 Euro; Wertingen: „Kinderhaus Gänseblümchen“, Weißbecker Architektur, Dillingen, Preisgeld: 750 Euro;

Den Hauptpreis erhielt Familie Stoiber mit ihrem Neubau zum bestehenden „Hotel Glocke“ in Höchstädt. Die Architekten Gumpp/Heigl/Schmitt freuen sich über ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.