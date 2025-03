Warum Leo Schrell als Dillinger BRK-Kreisvorsitzender zweimal gewählt werden muss

Knapp 100 Mitglieder der Rot-Kreuz-Gemeinschaften haben sich auf der Goldbergalm in Lutzingen zur Mitgliederversammlung eingefunden. Leo Schrell als Vorsitzender eröffnete die Sitzung mit den Worten: „Das Rote Kreuz ist eine starke Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die sich auf die Prinzipien der Menschlichkeit, Unparteilichkeit und Neutralität stützt und die bei Krisen und Katastrophen, und zwar nicht nur in der Region, sondern weltweit immer ganz vorn mit dabei ist. Egal, ob im Ahrtal, im Gazastreifen, beim Hochwasser sowie bei Großveranstaltungen. Das Rote Kreuz hilft und steht dabei für Menschlichkeit, Neutralität und Unparteilichkeit. Wir alle dürfen darauf mit Recht sehr stolz sein.“

Besonders die ersten beiden Jahre dieses Turnus, geprägt von Corona, seien herausfordernd für die Gemeinschaften gewesen, aber dank des unermüdlichen Engagements der rund 9500 Mitgliedern war es möglich, alle Probleme zu meistern und viel Neues – wie den Naturkindergarten „Wiesenwichtel“ in Höchstädt, den Waldkindergarten „Badfrösche“ in Buttenwiesen oder die Fahrzeughalle in Lauterbach – zu schaffen, so Vorsitzender Schrell weiter. Rund 320 hauptamtliche Mitarbeiter sorgen dabei für eine stabile Struktur. Dazu kämen mehr als 400.000 ehrenamtliche Einsatzstunden, die für sich sprechen.

Neue Herausforderungen für das Rote Kreuz

Die Herausforderungen werden auch künftig nicht weniger. Ende 2026 wird Stephan Härpfer als Kreisgeschäftsführer nach 24 Jahren ausscheiden. Schrell zeigte sich zuversichtlich, dass nicht nur die bisherige Entwicklung des Kreisverbandes, sondern auch die guten wirtschaftlichen Ergebnisse und das gute Miteinander ein solides Fundament für die weitere Zukunft darstellen. Schatzmeister Joachim Matheis konnte sich anschließen. Die finanzielle Stabilität sei hervorragend.

Stellvertretender Landrat Alfred Schneid bedankte sich für die geleistete Arbeit und vor allem für die hervorragende Kameradschaft. 16 Jahre lang sei er Vorsitzender des Schiedsgerichts gewesen und hätte in der gesamten Zeit keinen einzigen Streit schlichten müssen. Der BRK-Kreisverband dürfe zu Recht stolz auf einen soliden Haushalt sein, sich aber auch künftig bei anstehenden Aufgaben der Unterstützung durch den Landkreis sicher sein.

Anschließend erfolgten die Neuwahlen. Zunächst stand der Posten des Vorsitzenden zur Disposition. Leo Schrell wurde dabei von 94 von 95 Wahlberechtigten – und zwei Nein-Stimmen – wiedergewählt. Nachdem also der Fehler im Teledialogsystem festgestellt war, erfolgte nochmals ein Testlauf und schließlich ein erneuter Wahlgang, bei dem Leo Schrell erneut mit einem Ergebnis von 92 Ja-Stimmen im Amt bestätigt wurde. Schrell nahm es mit Humor: „Wer wird an einem Tag schon zweimal gewählt?“

Die weiteren Wahlgänge konnten ohne Pannen durchgeführt werden und brachten folgendes Ergebnis: erster Stellvertreter: Alexander Jall, zweiter Stellvertreter: Wolfgang Piontek, Chefarzt: Michael Münch, stellvertretender Chefarzt Klaus Theissen, Schatzmeister Joachim Mattheis, stellvertretender Schatzmeister Martin Jenewein, Justitiar Florian Menn; Haushaltsausschuss: Alexander Lehmann, Thomas Loibl, Stefan Karg, Johann Mayer, Katja Müller, Roman Schnalzger, Manfred Wittgruber; Ersatzmitglieder Haushaltsausschuss: Franz Gerold, Andrea Grimminger, Gerrit Maneth; Delegierte Landesversammlung: Rainer Kammergruber, Thomas Loibl; Ersatzdelegierte Landesversammlung: Leon Nittbaur, Jana Trapp; Delegierte Bezirksversammlung: Rainer Kammergruber, Leon Nittbaur, Siegbert Straubinger, Jana Trapp; Ersatzdelegierte Bezirksversammlung: Franz Gerold, Wilhelm Nittbaur, Heike Sand

Florian Menn als Nachfolger von Christian von Schwaller, der nicht mehr zur Wahl stand, stellte sich den Mitgliedern vor der Wahl kurz vor. Der gebürtige Berliner mit Wahlheimat Lauterbach, Wasserwachtmitglied und Vater von vier pubertierenden Kindern, betonte, dass er mit seinem beruflichen Schwerpunkt, dem Insolvenzrecht, hier nichts zu tun haben möchte. Für die Wahl zum Konventionsbeauftragten stand kein Kandidat zur Wahl, was für den neu gewählten Kreisvorstand bedeutet, dass hier eine interne Regelung gefunden werden muss.

Bezirksgeschäftsführer Robert Augustin schloss die Wahlen mit einem Lob an den Kreisverband und betonte, dass er solch solide wirtschaftliche Ergebnisse in anderen Kreisverbänden leider nicht vorfinde. Anschließend durfte er noch eine besondere Ehrung vornehmen: die Silberne Ehrennadel für besondere Dienste im Bayerischen Roten Kreuz. Der alte und neue Vorsitzende Leo Schrell nahm diese Ehrung sichtlich gerührt in Empfang.

Icon Vergrößern Wilhelm Nittbaur wurde bei der BRK-Versammlung offiziel verabschiedet. Foto: Andrea Grimminger Icon Schließen Schließen Wilhelm Nittbaur wurde bei der BRK-Versammlung offiziel verabschiedet. Foto: Andrea Grimminger

Bevor jedoch die Mitgliederversammlung beendet wurde, stand noch die Verabschiedung des Kreisbereitschaftsleiters und Katastrophenschutzbeauftragten Wilhelm Nittbaur an. „Wenn man die gesamten verschiedenen Tätigkeiten von Wilhelm Nittbaur“, so Leo Schrell, „addiert, sprechen wir nicht von 20, sondern von 200 Dienstjahren, die er für das BRK im Amt war.“ Alles aufzuzählen, wofür Nittbaur stand, würde hier schlichtweg den Rahmen sprengen und so bleibe es ihm nur, einfach Danke zu sagen. Ein bewegender Moment, als sich die Mitglieder spontan erheben, um Wilhelm Nittbaur gebührend zu verabschieden.