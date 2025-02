Wie beliebt sind die Faschingsbälle im Zusamtal?

Knapp eine Stunde hat es gedauert. Dann waren alle Karten weg. Der Lauinger Skiball, der am kommenden Samstag in der Stadthalle stattfindet, ist komplett ausverkauft. Ganz so schnell ging es in Unterthürheim nicht. „Auf zur Safari“ heißt das Motto des diesjährigen Faschingsballs am Samstag, 15. Februar. Traditionell hängt der Verein vier Wochen vorher Plakate aus. Ab dann läuft der Vorverkauf. Innerhalb weniger Tage war auch dieser Ball ausverkauft – mit einer bewussten Möglichkeit für Spontane.

Simone Fritzmeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unterthürheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Faschingsball Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis