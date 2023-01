Bürgermeister Johann Gebele will Laugna weiter voranbringen

Keine Schlafsiedlung soll die Gemeinde sein, sondern eine lebendige Dorfgemeinschaft. Der Bürgermeister lobt die Ehrenamtlichen und ermutigt andere zur Teilnahme.

Bürgermeister Johann Gebele bezieht sich beim Neujahrsempfang im Bürgerhaus Osterbuch auf den Franziskanermönch Peter Amendt: "Wir erwarten vom neuen Jahr immer das, was das alte nicht gehalten hat. Dabei sind wir es doch selbst, die das Jahr gestalten können." Eingeladen hat der Rathauschef Neubürger, die während der vergangenen zwei Jahre zugezogen sind. Von ihnen wünscht sich Gebele: "Es wäre schön, wenn Sie sich aktiv in unseren Vereinen und dem Gemeindeleben einbringen und so einen schnellen Anschluss in der Dorfgemeinschaft finden." Denn Laugna wolle keine Schlafsiedlung sein, sondern eine Gemeinschaft.

18-Jährige bekamen ebenfalls eine Einladung. "Ihr habt jetzt mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung", fasste der Bürgermeister zusammen und bat sie, sich aktiv in der Gemeindepolitik und bei den Wahlen zu beteiligen. Auch in den Vereinen könnten sie sich von den Vorstandsmitgliedern als Nachfolger einarbeiten lassen.

Viele Planungen wurden infrage gestellt, auch in Laugna

Ehrenamtliche waren ebenfalls eingeladen. Gebele dankte ihnen, weil sie Verantwortung übernehmen, sich in den unterschiedlichsten Bereichen für die Gemeinde einsetzen und dafür ihre Freizeit opfern. Bürgermeister Gebele stellte heraus: „Unsere Vereine sind der Motor in unserem sozialen und gesellschaftlichen Bereich und gestalten einen attraktiven Lebensraum für Jung und Alt.“ Bei der Gestaltung des Neujahrsempfangs halfen dem Bürgermeister das Team des Bürgerhauses, das für das leibliche Wohl sorgte. Sophia und Isabell Tschan brachten mit ihren Klarinetten musikalischen Schwung in den Sonntagvormittag.

Gerade in der momentanen Situation werde wieder bewusst, wie wichtig die Gemeinschaft und das friedliche Miteinander sei, meinte Gebele. Von der Regierung wünscht er sich: "Es wäre gut, wenn sich unsere Politiker wieder auf die normale Ebene der Bevölkerung begeben würden, um sich mit den tatsächlichen Problemen der Menschen in unserem Land auseinandersetzen zu können."

Angesichts der vergangenen zwei Jahre, die durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine geprägt waren, seien viele Planungen infrage gestellt worden. "Wenn wir in unsere Region und unsere Gemeinde blicken, sieht es im Vergleich zum Weltgeschehen gut aus", zog er ein positives Fazit. Dennoch bat er die Anwesenden, die Erwartungen für das begonnene Jahr nicht zu hoch anzusetzen und wesentliche Dinge des Lebens in den Mittelpunkt zu stellen und schätzen zu lernen.

Der Kindergarten ist fast voll belegt

Bei seinem Rückblick sprach er von Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung, auch die letzten Umbaumaßnahmen am Friedhof wurden beendet. Die Sanierung der Straßen und Brücken ist ein Dauerthema. Baugebiete wurden erschlossen und verkauft, andere sind in Planung, ebenso Gewerbeflächen. Breitbandausbau, Mobilfunkmasten, die Umrüstung der kompletten Dorfbeleuchtung und des Rathauses auf LED-Beleuchtung sind ebenfalls Projekte, auf die Gebele gerne blickt. Gut sei, dass "mit sehr viel Mühe, Geduld und etwas Glück" im gemeindlichen Kindergarten eine neue Leitung gefunden wurde. Mit 44 Kindern sei er fast voll belegt.

Auch Ehrungen standen auf dem Programm. Der Bürgermeister blickte auf die Entwicklung der Arbeitsgemeinschaft Kultur und Geschichte zurück, die inzwischen als Kulturkreis Laugna wirkt. Da Gerhard Schmidt den Vorsitz übernahm, nachdem sich Reinhard Käsmayr und Altbürgermeister Georg Keis aus dem Vorstand verabschiedet haben, bedankte sich Gebele bei beiden ebenso wie bei Ingrid Strommer, welche 20 Jahre lang maßgeblich an der Entwicklung der Gymnastikabteilung des FC Osterbuch beteiligt war.