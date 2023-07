Für das Wiesenfest hilft ganz Laugna zusammen

Plus Mehr Geselligkeit geht kaum, auch wenn das Wetter verbesserungswürdig ist. Und für einen "Gockel" auf dem Wiesenfest kommt der Erzählung nach sogar eine Besucherin aus Hamburg.

Der gemeindliche Zusammenhalt und das ehrenamtliche Engagement haben es gebracht: Die Laugnaer Vereine eröffneten zum 52. Mal am Festplatz das traditionelle Wiesenfest. Auch das wenig erfreuliche, regnerische Wetter hielt die Feiernden am Wochenende von ihrem geselligen Beisammensein ab.

Ein Leitspruch der Feuerwehr lautet: "Retten-Löschen-Bergen-Schützen". Sie sind Tag und Nacht im Einsatz um Menschenleben zu retten und noch vieles mehr. Diese Einsätze erfolgen meist auf ehrenamtlicher Basis. Mit ehrenamtlicher Leistung waren sie dieses Mal auch hauptverantwortlich für das Wiesenfest. Der erste Vorsitzende der freiwilligen Feuerwehr Laugna, Mathias Schnell, war heuer der Festwirt.