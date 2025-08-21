Goldenes Ulrichskreuz für Wilhelm Kotschner

Fast 50 Jahre lang war Wilhelm Kotschner Kirchenpfleger in Laugna und kümmerte sich um die Pfarrkirche St. Elisabeth. Für sein Engagement wurde er mit dem goldenen Ulrichskreuz des Bistums Augsburg geehrt. In Vertretung des Bischofs übergab Pater Tomasz dem stets engagierten Kirchenpfleger die hohe Auszeichnung. Text/Foto: Konrad Friedrich

