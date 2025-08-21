Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Wertinger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wertingen
Icon Pfeil nach unten

Laugna: Goldenes Ulrichskreuz für Wilhelm Kotschner

Laugna

Goldenes Ulrichskreuz für Wilhelm Kotschner

Wilhelm Kotschner ist seit fast 50 Jahren Kirchenpfleger in Laugna. Nun wurde er dafür ausgezeichnet.
Von Konrad Friedrich
    • |
    • |
    • |
    Wilhelm Kotschner wurde mit dem goldenen Ulrichkreuz ausgezeichnet.
    Wilhelm Kotschner wurde mit dem goldenen Ulrichkreuz ausgezeichnet. Foto: Konrad Friedrich

    Fast 50 Jahre lang war Wilhelm Kotschner Kirchenpfleger in Laugna und kümmerte sich um die Pfarrkirche St. Elisabeth. Für sein Engagement wurde er mit dem goldenen Ulrichskreuz des Bistums Augsburg geehrt. In Vertretung des Bischofs übergab Pater Tomasz dem stets engagierten Kirchenpfleger die hohe Auszeichnung. Text/Foto: Konrad Friedrich

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden