Laugna feiert das Wiesenfest

Die Gemeinde Laugna feiert am Wochenende (30./31. August) das Wiesenfest. Jugendkapellen sorgen für Stimmung. Auch Landrat Markus Müller spricht.

Am Wochenende 30. und 31. Juli feiert die Gemeinde Laugna das Wiesenfest. Heuer sind die Schützen als Ausrichter des Festes am ehemaligen Lagerhausplatz für die Durchführung verantwortlich. Folgendes Festprogramm ist geplant: Samstag, 30. Juli, um 19Uhr Festbieranstich durch Bürgermeister Johann Gebele, anschließend Festabend mit den „Laugnataler Musikanten“. Der Festsonntag am 31. Juli, beginnt um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst im Freien. Ab 10 Uhr spielen „Die Strawanzer“ zum Frühschoppen auf. Beim politischenFrühschoppen (ab 10 Uhr)sprechen Landrat Markus Müller und sein Vorgänger Leo Schrell. Am Nachmittag sorgen die Jugendkapellen aus Laugna und Zusamaltheim für Unterhaltung bei Kaffee und Kuchen. Zum Festausklang spielt ab 18 Uhr die Alpkapelle Dettingen auf.