Nach zwei Jahren Zwangspause ging's wieder rund auf Laugnas Wiese

Das Wiesenfest auf dem Lagerhausplatz beglückt die Bevölkerung und dient dem Zusammenhalt der Vereine. Der alte und der neue Landrat feiern freudig mit.

Der eine Alt-Landrat, der andere neu gewählter Landrat. Beim Laugnaer Wiesenfest stießen sie gemeinsam an auf den Landkreis und die Menschen, die darin wohnen. Die freuten sich, nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder zu feiern. Das Bier dazu gab Laugnas Bürgermester Johann Gebele mit dem traditionellen Fassanstich frei.

Drei Laugnaer Vereine organisieren gemeinsam

Zum 51. Mal boten die Hallodrischützen, die Feuerwehr und die Musikkapelle der Bevölkerung an diesem Wochenende das beliebte Wiesenfest. 30 Musiker der Laugnataler Musikanten motivierten mit dem "Prosit der Gemütlichkeit" die Besucher und Besucherinnen immer wieder dazu, ihr Glas zu heben, unterhielten dazu mit fetziger Musik. In der Küche, am Ausschank und beim Bedienen hatten gab es alle Hände voll zu tun.

Wiesenfest-Chronik 1 / 3 Zurück Vorwärts Erstmals fand Wiesenfest in Laugna 1969 statt, damals noch unter dem Namen "Hallenfest" in einem Stadel nahe der Hauptstraße.

Ausfallen musste das Wiesenfest im Jahr 1970 wegen eines Hochwassers und in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Corona-Beschränkungen.

Ausgerichtet wurde das Wiesenfest beim ersten Mal vom Musikverein "D'Laugnataler" und der Freiwilligen Feuerwehr Laugna. Ein Jahr später kam der Schützenverein dazu. Seither führen die drei Verein das Fest alljährlich durch. (fk)

Bürgermeister und Schirmherr Gebele stellte in seiner Rede fest, dass das Wiesenfest zum festen Bestandteil der Gemeinde gehöre und dem Zusammenhalt der Vereine diene. Mit süffigem Bier und alkoholfreien Getränken feierten die Festbesucher bis spät in die Nacht hinein. Ausrichter Hallodri Laugna mit Vorsitzendem Manfred Egger strahlte überglücklich über den Besuch des Wiesenfestes. Mit dabei waren die freiwillige Feuerwehr und der Musikverein Laugna-Bocksberg, die alle drei Jahre im Wechsel beim Wiesenfest federführend sind. Eine Bar und ein Schießstand sorgten bei der Bevölkerung und vor allem bei den Jugendlichen und Junggebliebenen für Aufheiterung.

Politischer Frühschoppen mit Dillinger Landräten

Der zweite Festtag begann mit einem Festgottesdienst, den Pfarrer Alois Roßmanith mit den Festbesuchern feierte. Die Kapelle Strawanzer spielte die Schubertmesse und unterhielt beim anschließenden Frühschoppen und Mittagstisch die Gäste. Der politische Frühschoppen gehörte dann Altlandrat Leo Schrell und dem neu gewählten Dillinger Landrat Markus Müller.

Bei seiner letzten Rede in Laugna blickte der Altlandrat auf seine 38-jährige Amtszeit als Kommunalpolitiker zurück. Sein größter Wunsch, so Schrell, sei, dass Frieden in Europa einkehre. Bürgermeister Johann Gebele verabschiedete Altlandrat Schrell mit einem Präsent und sagte: "Du warst für uns ein Landrat, der bürgernah und offen war." So einen Mann in der Politik zu haben, sei segensreich.

Der neue Landrat Markus Müller feierte ebenso wie Altlandrat Leo Schrell (von links) mit beim Wiesenfest in Laugna. Foto: Konrad Friedrich

Landrat Markus Müller stellte fest, dass das Laugnaer Wiesenfest eine wichtige Institution sei. Er sprach über die Entwicklung des Landkreises Dillingen und über die Aufgaben im Landratsamt, die er übernommen hatte. Er freue sich sehr auf sein Amt als Landrat. Sein Hauptaugenmerk gelte als oberste Priorität dem Hochwasserschutz und den zwei Krankenhäusern, die weiterbestehen bleiben müssten. Dafür wolle er sich einsetzen.

Jugendkapellen aus Laugna und Zusamaltheim spielten

Am Nachmittag unterhielten dann die Jugendkapellen aus Laugna und Zusamaltheim die Besucher und Besucherinnen bei Kaffee und Kuchen. Beim Festausklang spielte die Albkapelle aus Dettingen auf.