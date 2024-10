So läuft der Breitbandausbau in Laugna

Mit einem Zuschussantrag der Hallodri-Schützen beschäftigte sich der Gemeinderat Laugna in seiner jüngsten Sitzung. Konkret ging es um eine Finanzspritze für den Kauf von Trainingsjacken und Shirts. Wie Bürgermeister Johann Gebele im Nachgang zur Sitzung erklärte, genehmigte der Rat 200 Euro.

Was in der Sitzung des Gemeinderats in Laugna Thema war

Außerdem debattierte das Gremium über eine Voranfrage für den Bau einer Betonfertiggarage in der Schwaldstraße. Das Problem dabei: Das Areal, auf dem die Garage errichtet werden soll, liegt teilweise im Außenbereich. Deshalb soll nun das Landratsamt prüfen, welche verwaltungstechnischen Vorarbeiten nötig sind, damit der Bau realisiert werden kann. Der Rat signalisierte von seiner Seite her grünes Licht.

Abschließend informierte der Rathauschef über den derzeit laufenden Breitbandausbau in Laugna. Zudem berichtete er, dass die Arbeiten für das Neubaugebiet in Osterbuch voll im Zeitplan liegen. Anfang Dezember soll der Straßenbau abgeschlossen sein. Wie viel dort einmal der Quadratmeter kosten werde, stehe derzeit nicht fest, so Gebele. Vermutlich könne man im Dezember die Preise nennen.