Laugna unterstützt FC Osterbuch mit 5000 Euro für neuen Mähroboter zur Rasenpflege

Laugna

Gemeinderat Laugna bezuschusst Mähroboter für den Sportverein

Damit der FC Osterbuch weiterhin auf einem gepflegten Rasen spielen kann, gewährt Laugna eine Finanzspritze. Außerdem geht es in der Sitzung um Bauplätze.
Von Alexandra Schuster
    Sie erhalten für ihren Verein 5000 Euro Zuschuss von der Gemeinde Laugna. Josef Killisperger, Andreas Kiefel, Martin Jakob, Gisela Kadura und Simon Gebele (von links) haben in der jüngsten Sitzung das Gremium überzeugt.
    Sie erhalten für ihren Verein 5000 Euro Zuschuss von der Gemeinde Laugna. Josef Killisperger, Andreas Kiefel, Martin Jakob, Gisela Kadura und Simon Gebele (von links) haben in der jüngsten Sitzung das Gremium überzeugt. Foto: Alexandra Schuster

    Die Freude in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Laugna war groß beim Vorstandsteam und den Mitgliedern des Sportvereins FC Osterbuch. Der Grund: Das Gremium beschloss einstimmig, dem Verein für einen Mähroboter 5000 Euro Zuschuss zu zahlen. Ein satter, grüner Fußballrasen sei ein wichtiger Bestandteil beim Fußball, so die Verantwortlichen des FCO. Nicht nur die Mannschaft müsse beim Heimspiel in Form sein, auch der Rasen spielt eine große Rolle und müsse richtig gepflegt werden. Um dies auch weiterhin auf dem Osterbucher Platz gewährleisten zu können, wünscht sich der Verein einen Mähroboter und stellte dafür ein Konzept bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Laugna vor. Dabei ging es um die Frage, ob der Rat einen Zuschuss für den Mähroboter von Echo – Model TM20 gewährt. Der erste Vorsitzende des FCO, Simon Gebele, erklärte: „Es werden immer weniger ehrenamtliche Leute, welche den Mähdienst auch tagsüber übernehmen können“.

