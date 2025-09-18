Gemeinderat Laugna bezuschusst Mähroboter für den Sportverein

Die Freude in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Laugna war groß beim Vorstandsteam und den Mitgliedern des Sportvereins FC Osterbuch. Der Grund: Das Gremium beschloss einstimmig, dem Verein für einen Mähroboter 5000 Euro Zuschuss zu zahlen. Ein satter, grüner Fußballrasen sei ein wichtiger Bestandteil beim Fußball, so die Verantwortlichen des FCO. Nicht nur die Mannschaft müsse beim Heimspiel in Form sein, auch der Rasen spielt eine große Rolle und müsse richtig gepflegt werden. Um dies auch weiterhin auf dem Osterbucher Platz gewährleisten zu können, wünscht sich der Verein einen Mähroboter und stellte dafür ein Konzept bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Laugna vor. Dabei ging es um die Frage, ob der Rat einen Zuschuss für den Mähroboter von Echo – Model TM20 gewährt. Der erste Vorsitzende des FCO, Simon Gebele, erklärte: „Es werden immer weniger ehrenamtliche Leute, welche den Mähdienst auch tagsüber übernehmen können“.

Alexandra Schuster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86502 Laugna Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Osterbuch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis