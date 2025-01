Vielfältige Einsätze für die Feuerwehr Laugna

Bei der Generalversammlung der Feuerwehr Laugna konnte Vorsitzender Mathias Schnell einen Mitgliederstand von 53 Aktiven und 15 Jugendfeuerwehrmitgliedern bekannt geben. Im Rückblick stellte er die abgelaufenen Festbesuche in Roggden und Welden sowie die diesjährig geplanten Gründungsfest-Teilnahmen in Pfaffenhofen und Zusamaltheim in den Fokus. „Massiven Einsatz forderte die Renovierung und Neugestaltung des Festplatzes am Lagerhausgelände, bei der viele Feuerwehrmitglieder zum erfolgreichen Abschluss beitrugen“, lobte Schnell. Einen umfangreichen Jahresbericht trug Schriftführerin Lioba Kraus vor, der sieben Übungen der gesamten Wehr, 17 Gruppenübungen und fünf Atemschutzübungen umfasste. Auch mit der Fahnenabordnung und mit Absperrdiensten trat die Wehr auf.

Viele Aktivitäten und eine solide Kassenlage bei der Feuerwehr Laugna

Der Bericht von Kassenwart Bernhard Stallauer wies eine solide Finanzlage auf. Jugendwart Alexander Heim berichtete über neun Übungen der Jugendfeuerwehr und die Absolvierung von MTA-Basismodulen. „Besonders stolz sind wir auf die Erringung der Kreismeisterschaft bei der Jugendleistungsprüfung in Gundelfingen“, so Heim. „Im neuen Jahr steht die Anwerbung von neuen jugendlichen Mitgliedern und eine geplante Gemeinschaftsübung von Jugendfeuerwehren anderer Gemeinden im Fokus.“ Der Dank des Jugendleiters ging an die Unterstützer der Jugendgruppe mit Ludwig Killisperger, Teresa Heim und Andreas Drexler.

Markus Gebele in seiner Funktion als Kommandant lobte die Aktiven für ihren Hochwasser-Einsatz und ging in seinen Planungen auf eine gebietsübergreifende Übung mit der Feuerwehr Emersacker ein. Die Absolvierung eines Lehrgangs zum Atemschutzleiter soll Andreas Drexler zeitnah übernehmen. Kreisbrandrat Frank Schmidt sagte: „Die Anforderungen an die Feuerwehren im Bereich der Reanimation und die Maßnahmen der Ersten Hilfe steigen stetig und werden eine große Einsatzvielfalt der Wehren erfordern. Das verdient Wertschätzung.“ Auch Bürgermeister Johann Gebele ging auf die Notwendigkeit einer funktionierenden Feuerwehr ein und sprach den Dank der Gemeinde für die stete Einsatzbereitschaft und Hochwasser-Hilfe aus.

Urkunden und Geschenkkörbe für die Geehrten der Wehr Laugna

Bei den Neuwahlen wurden Erster Vorsitzender Mathias Schnell, Zweiter Vorsitzender Thomas Deil, Kassenwart Bernhard Stallauer und Schriftführerin Lioba Kraus in ihren Ämtern bestätigt. Teresa Heim wurde als Beisitzerin in die Vorstandschaft aufgenommen. Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft wurden Walter Stengelmair, Gerhard Stengelmair und Wilhelm Hitzler geehrt. Auf 60 Jahre Mitgliedschaft können Ehrenvorsitzender Josef Rollenmiller, Klaus Konhäuser und Alois Mayer zurückblicken. Abschließend wurde auch Reinhard Käsmayr für seine langjährige Mitarbeit in der Vorstandschaft mit einer Urkunde und einem Geschenkkorb bedacht.