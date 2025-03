Wachwechsel beim Krieger- und Kameradschaftsverein

Schon bei der letzten Wahl kündigten der Erste Vorsitzende Alois Dippel und der Zweite Vorsitzende Hans Schrag des Krieger- und Kameradschaftsvereins Laugna an, dass sie bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten werden. „Nach 32 beziehungsweie 20 Jahren ist es höchste Zeit, die Vereinsführung in neue Hände zu legen“, so Dippel.

Der Verein, so berichtete Dippel, hat aktuell 90 Mitglieder, bestehend aus 52 Reservisten und 38 Förderern. Geehrt wurden nun die Kameraden Hans Bussmann, Hans Köhle und in Abwesenheit Wolfgang Abt für 25 Jahre Vereinstreue mit einer Urkunde und dem Vereinskrug. Nach dem Bericht des Kassierers und der Entlastung des gesamten Vorstands führte zweiter Bürgermeister Helmut Bartsch die Neuwahlen durch.

Beim Laugnaer Kameradschaftsverein fanden Neuwahlen statt

Folgende Mitglieder stellen den neuen Vorstand: Erster Vorsitzender Ernst Wiedemann, Zweiter Vorsitzender Roland Meitinger, Kassierer Hubert Sporer. Den Schriftführerposten übernimmt Anja Meitinger, die als erstes weibliches Mitglied erst vor Kurzem dem Verein beigetreten ist. Kassenprüfer sind Georg Sporer und Stephan Rehm. Beisitzer sind Stephan Rehm, Georg Sporer, Hans Schrag und Alois Dippel.

Helmut Bartsch bedankte sich beim Verein für die Pflege des Kriegergrabes und des Russengrabes, für die geleisteten Arbeitsstunden beim Lagerhausumbau und die Teilnahme an den verschiedenen Veranstaltungen der Gemeinde. Dem neuen Vorstand wünsche er alles Gute.

Ernst Wiedemann ließ das vergangene Jahr anhand von Bildern Revue passieren. Zu den festen Terminen zählen die Wallfahrt zum Stettner Kreuz, die Fronleichnamsprozession, die Bergmesse auf dem Geistberg, die Friedenswallfahrten nach Violau, Emersacker und Gottmannshofen sowie der Volkstrauertag in Laugna. Highlight war die Teilnahme am 100-jährigen Jubiläum des Patenvereins aus Osterbuch/Asbach mit Fahnenbandübergabe. Das Kesselfleischessen und Geburtstagsbesuche runden das Vereinsprogramm ab. Ernst Wiedemann dankte allen für ihr Vertrauen und forderte den neuen Vorstand zu guter Zusammenarbeit im Sinne des Vereins auf.

