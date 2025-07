Laugnas Kirchenpfleger Wilhelm Kotschner nach fast 50 Jahren verabschiedet

Zu denjenigen, die einiges geschultert und gemeistert haben, zählt der Laugnaer Wilhelm Kotschner. Der 77-Jährige ist fast 50 Jahre lang Kirchenpfleger gewesen. Als er in dieses Amt kam, war er der Jüngste in der Kirchenverwaltung. Er habe kurzerhand zugesagt, Kirchenpfleger zu werden.

Der neue Kirchenpfleger wuchs in das Amt hinein

Kotschner erinnert sich: „Es war gut, dass ich damals nicht gewusst habe, was alles auf mich zukommt.“ Doch der neue Kirchenpfleger wuchs in das Amt hinein. „Ich habe mich richtig reingehängt, mit ganz viel Herzblut.“ Kotschner stemmte mehrere Renovierungen und wurde 2012 sogar zum Gesamtkirchenpfleger gewählt. „Das konnte ich nur stemmen, weil ich zu dieser Zeit in Rente gegangen bin“, sagt er. Außerdem habe ihn stets seine Frau unterstützt. Doch nun legte er, auch in Hinblick auf sein Alter, seine Ämter nieder.

Ernst Wiedemann und Alois Dippel wurden ebenfalls verabschiedet

Die Verabschiedung der bisherigen Kirchenverwaltung Laugna fand bei einem Festgottesdienst auf dem Festplatz in Laugna statt. Mit Kotschner wurden zwei weitere Mitglieder der ehemaligen Kirchenverwaltung Laugna verabschiedet. Dies sind Ernst Wiedemann und Alois Dippel, die seit vielen Jahren mit Engagement und Herzblut das kirchliche Leben in St. Elisabeth bereicherten. Ein herzliches Vergelt‘s Gott galt Willi Kotschner, der das Amt des Kirchenpflegers seit 1977 ausübte. Die drei erhielten eine Urkunde, die Pater Tomasz Wesolowski überreichte, und ein kleines Präsent im Namen des Pfarrgemeinderates und der Kirchenverwaltung.