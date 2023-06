Lauingen

18:00 Uhr

Diese Frau aus Lauingen gibt Menschen mit Lipödem Hoffnung

Plus 49 Jahre lang leidet Marieluise Biesenbach, bevor sie die Diagnose Lipödem erhält. Für ihre Selbsthilfegruppe wird sie nun ausgezeichnet. Wie ihr Schicksal sie antreibt.

Von Susanne Klöpfer

Wenn Marieluise Biesenbach durch das Fotoalbum vor ihr auf dem Wohnzimmertisch blättert, durchlebt sie wieder die Schmerzen, die sie über Jahrzehnte ihres Lebens verspürt hat. Die schwarzen Pappseiten zieren Bilder ihrer Beine, zeigen die heute 70-Jährige benommen, geben Einblicke in heftige Operationen. "Das hat mir das ganze Leben als Frau genommen", sagt die Lauingerin. Die Frau, die eigentlich auf alles schlagfertig reagiert, verstummt, wischt sich eine Träne weg. In geschwungener Schrift steht auf dem Fotoalbum "Mein Leben mit Lipödem".

Biesenbach leidet unter der Krankheit, eine chronische Fettverteilungsstörung, von der 3,8 Millionen Frauen in Deutschland betroffen sind. Diese führt zu einer übermäßigen Ansammlung von Unterhautfettgewebe, besonders an den Hüften und Beinen. Dazu kommen kaum zu ertragene Schmerzen, aber auch Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und die Unfähigkeiten an den betroffenen Stellen abzunehmen. Meistens beginnt die Krankheit laut dem Verein "Lipödem Hilfe Deutschland", wenn sich weibliche Geschlechtshormone verändern, also in der Pubertät, nach der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren. Die Hautoberfläche der Frauen wird immer knotiger und der Umfang vermehrt sich massiv.

