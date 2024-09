Zwei Fahrraddiebstähle im Landkreis Dillingen

Die Polizei Dillingen ermittelt in zwei Fällen wegen gestohlener Fahrräder, die sich erst kürzlich im Kreis Dillingen ereignet haben. Im Zeitraum vom Samstag, 21. September, 20 Uhr, und Sonntag, 22. September, 10 Uhr, wurde in der Johann-Röhm-Straße in Lauingen ein schwarz-oranges Mountainbike der Marke Hiland im Wert von 280 Euro entwendet. Der Täter ist unbekannt. In Gundelfingen wiederum haben unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 19. September, 6.50 Uhr, und Freitag, 20. September, 6.50 Uhr, am Bahnhof ein Rad gestohlen. Das schwarze Kinderfahrrad der Marke Cube ist der Polizei zufolge rund 200 Euro wert und befand sich im Tatzeitraum versperrt am Bahnhof.

Gestohlene Fahrräder im Landkreis Dillingen

In beiden Fällen wurden Ermittlungen durch die Dillinger Polizei aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)