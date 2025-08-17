Bestmarke erreicht: 500. Mitglied aufgenommen

Die beiden Vorsitzenden der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen, Christine Steimer und Manfred Hartl, konnten das 500. Mitglied der Seniorengemeinschaft begrüßen. Der Mitgliedsantrag 500 kam vom Lauterbacher Pädagogen Helmut Sauter, der sich schon bisher beim Seniorentreff Lauterbach für die Seniorinnen und Senioren im unteren Zusamtal und in der Gemeinde Buttenwiesen engagiert.

Seit vielen Jahren sorgt das Ehepaar Helmut und Rosa Maria Sauter mit seinen Ideen und mit tatkräftiger Unterstützung, dass jeden Monat für die Seniorinnen und Senioren im unteren Zusamtal ein passendes und erlebnisreiches Programm angeboten wird. Außerdem veranstalten die beiden in Zusammenarbeit mit COR-Reisen Welden für Seniorinnen und Senioren seit Jahren geführte Erlebnisreisen in Deutschland und seinen Nachbarländern.

Der Lauterbacher Pädagoge setzte gerne seine Unterschrift unter den Mitgliedsantrag, begleitet von seiner Ehefrau Rosa Maria, die sich gleichzeitig als Mitglied-Nummer 501 in die Seniorengemeinschaft aufnehmen ließ. Beide freuen sich auf die Angebote der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen, die sie genießen und mit ihren Erfahrungen anreichern wollen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!