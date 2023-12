Romantischer Winterzauber beim Adventsmarkt in Lauterbach

Viele Besucher lassen sich am Samstag von der besonderen Atmosphäre im Zusamtal anstecken. Es gibt stimmungsvolle Musik, aber auch Humorvolles.

Der Schnee hat am Samstag den Lauterbacher Adventsmarkt einen romantischen Zauber gegeben. Viele Besucher ließen sich von dieser besonderen Atmosphäre anstecken, auch Passantin Manuela Schrötzmeir. „Wir haben selten Schnee am Weihnachtsmarkt, heute sorgt das Weiß für eine besonders schöne Weihnachtsstimmung“, sagt sie. Gut eingepackt in Mütze, Schal und Handschuhe genießen Besucher die fröhliche Stimmung.

Kirchenmäuse und Kindergartenkinder sorgen für festliche Stimmung

Früh am Abend erweckt der Trubel mitten im Herzen des Adventsmarkts die Aufmerksamkeit, als Kinder in Weihnachtsmützen die zuvor leere Bühne betreten. So ergänzen sie die bereits festliche Stimmung mit einer musikalischen Untermalung. Zuerst treten die Kirchenmäuse auf und etwas später die Kinder des Lauterbacher Kindergartens Regenbogen. Auch die Essensstände und heißen Getränke tragen zur anmutigen Stimmung dieses romantischen Adventsmarkts bei. Das Highlight für die Kinder ist das Christkind, das durch die Straßen des Marktes zieht und Kinder mit Süßigkeiten belohnt.

Weiter hinten in einer windstillen Ecke auf dem Hof von Erwin Müller füllen Buben und Mädchen an Tischen und Bänken Briefe mit ihren Wünschen an den Weihnachtsmann aus. Gleich vor dem Zelt werfen die Kinder, manche mit Hilfe ihrer Eltern, den Brief in den Briefkasten. Später bekommen die Kinder eine Antwort auf ihre Post.

Die Schwierigkeiten des Weihnachtsabends werden aufgezeigt

Gegenüber dem Weihnachtpostamt bietet der Stadel nicht nur einen Platz zum Aufwärmen, sondern auch einen Programmpunkt zur Freude vieler Erwachsener an. Die Kinder der Musikschule Buttenwiesen umrahmen die Darbietung mit Flötenmusik. Mit dem Theaterstück erntet das Musicalprojekt 86 viele Lacher von Klein und Groß. Als Helga und Gert zeigen Marlies Landherr und Johannes Baur humorvoll die Schwierigkeiten der Planung des jährlichen Weihnachtsabends auf – besonders, wenn Schwiegermütter involviert sind.