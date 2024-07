Zusamtalfreunde verabschieden Alois Sailer

Ein Mann der ersten Stunde war Alois Sailer aus Lauterbach, Buttenwiesen, als es 1981 um die Pflege der Kultur und Mundart im Zusamtal ging. Zusammen mit sieben weiteren Mitstreitern aus der Region gründete der ehemalige Heimatpfleger aus dem Landkreis Dillingen vor 43 Jahren den landkreisübergreifenden Heimatverein „Freunde des Zusamtals“. Neben ihm zählten aus Zusmarshausen die damalige Zweite Bürgermeisterin Gertraud Fendt dazu, Bürgermeister Albert Meixner, Rektor Franz Helmschrott, Pfarrer Siegfried Boneberger und Buchhalter Karl Richter. Ergänzt wurde das Gründungsteam durch Lehrer und Schulleiter Franz Spreng aus Zusamzell sowie den Vorsitzenden des Naturwissenschaftlichen Vereins aus Augsburg, Dr. Heinz Fischer.

Seit der ersten Vorstandswahl bekleidete Sailer das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Vielen Vereinsmitgliedern werden seine Erzählungen und Gedichtvorträge bei den Lesungen zum Hoigarta in der Pfaffenhofener Traditionsgaststätte Straub noch in lebhafter Erinnerung sein. Gesundheitliche Gründe bewegten den 88-Jährigen nun dazu, auf eine weitere Amtszeit zu verzichten. Mitglieder des neu gewählten Vorstands sowie Bürgermeister Hans Kaltner aus Buttenwiesen besuchten den geistig rüstigen Heimatfreund in seinem Haus in Lauterbach und überbrachten den Dank des Vereins. In Anerkennung seiner Verdienste um die Heimat wurde Alois Sailer zum Ehrenmitglied der Zusamtalfreunde ernannt. (Anni Hartmann)